Ukrajina ešte stále neobnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, preto sa Maďarsko a Slovensko obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Napísal to v nedeľu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

15.02.2026 19:35
Explózia v srdci Ruska: všetky tri vetvy strategického ropovodu pri Moskve vybuchli súčasne
Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ukrajiny (HUR) oznámilo, že 31. októbra 2025 vykonalo úspešnú špeciálnu operáciu na území Moskovskej oblasti. / Zdroj: HUR

Minister vo svojom príspevku najprv pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a táto sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tranzit ropovodom stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori.

„Ukrajinci však stále neobnovujú prepravu ropy cez ropovod Družba z politických dôvodov,“ dodal Szijjártó, podľa ktorého v nedeľu spolu so slovenskou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou napísali list chorvátskemu ministrovi hospodárstva Antemu Šušnjarovi, v ktorom požiadali Chorvátsko, aby v súlade s bruselskými pravidlami okamžite povolilo prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska cez Jadranský ropovod.

Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára. Szijjártó však naznačil, že Ukrajina bráni obnoveniu dodávok elektriny potrebnej pre chod čerpadiel.

