Izrael začne registráciu pozemkov na Západnom brehu, podľa Palestínčanov ide o anexiu

Odmietavú reakciu medzinárodného spoločenstva už minulú nedeľu podnietila iná sada návrhov, ktoré schválil bezpečnostný kabinet a ktoré majú židovským osadníkom na Západnom brehu tiež uľahčiť získavanie pôdy a izraelským úradom dať viac právomocí nad palestínskym obyvateľstvom.
Dnešné rozhodnutie koaličnej vlády Benjamina Netanjahua prvýkrát od roku 1967 otvára cestu k obnoveniu procesu „vysporiadania pozemkových práv“, ktorý bol na Západnom brehu zmrazený od vtedajšej šesťdňovej vojny. V praxi to znamená, že akonáhle Izrael začne v určitej oblasti proces registrácie pozemkov, každý, kto si na ne kladie nárok, musí predložiť dokumenty preukazujúce vlastníctvo, píše AP.
Izraelská mimovládna skupina Peace Now, ktorá rozširovanie židovských osád na palestínskom území dlhodobo sleduje a kritizuje, uviedla, že tento proces pravdepodobne vyústi do „obrieho záberu pôdy“ na úkor Palestínčanov.
„Ide o veľmi dramatický krok, ktorý umožní štátu získať kontrolu nad takmer celou oblasťou C,“ povedala Hagit Ofranová, riaditeľka programu Peace Now pre monitorovanie osád. Oblasť C predstavuje 60 percent územia Západného brehu, ktoré je podľa dohôd uzatvorených v 90. rokoch s Palestínčanmi pod plnou izraelskou vojenskou kontrolou.
Izraelské ministerstvo zahraničia vo vyhlásení podľa AP bez uvedenia dôkazov tvrdí, že palestínska samospráva „presadzuje v oblasti C nelegálne postupy pri registrácii pozemkov“ a že dnešné rozhodnutie vlády bolo prijaté v záujme väčšej transparentnosti a pomôže riešiť pozemkové spory.
Rozhodnutie bolo prvýkrát oznámené už vlani v máji, ale pred jeho schválením ich bolo potrebné dopracovať, píše AP. Na jeho základe izraelské orgány vždy vyhlásia pre určitú oblasť potrebu registrácie pozemkov a každý, kto si na ne robí nárok, bude musieť preukázať svoje vlastníctvo.
Podľa Ofranovej môže byť tento proces „drakonický“ a málokedy je transparentný. To podľa nej v dôsledku povedie k tomu, že každá pôda, ktorá prejde procesom registrácie a je dnes vo vlastníctve Palestínčanov, pravdepodobne skončí pod kontrolou izraelského štátu.
„Palestínčania budú musieť preukázať vlastníctvo spôsobom, ktorý nikdy nebudú schopní splniť,“ povedala Ofranová agentúre AP. „A týmto spôsobom by Izrael mohol prevziať 83 percent oblasti C, čo je zhruba polovica celého Západného brehu,“ upozornila. Proces registrácie by sa mohol začať už tento rok, dodala.
Návrh predložili niektorí krajne pravicoví členovia vládnej koalície. „Pokračujeme v revolúcii osídľovania a posilňujeme naše postavenie vo všetkých častiach našej krajiny,“ vyhlásil minister financií Becalel Smotrič. Minister obrany Jisrael Kac uviedol, že registrácia pozemkov je zásadným opatrením z hľadiska bezpečnosti.
Kancelária predsedu palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása označila dnešné rozhodnutie za „závažné vyhrotenie situácie a flagrantné porušenie medzinárodného práva“, ktoré sa rovná „de facto anexii“. Medzinárodné spoločenstvo, najmä Bezpečnostná rada OSN a Spojené štáty, potom vyzvalo, aby okamžite zasiahli.
Západný breh Jordánu, kde žijú viac ako tri milióny Palestínčanov a vyše pol milióna Izraelčanov, sa má podľa predstáv Palestínčanov aj značnej časti medzinárodného spoločenstva stať základom budúceho nezávislého palestínskeho štátu, Izrael ho ale už od roku 1967 okupuje. V oblasti C žije podľa odhadov vyše 300.000 Palestínčanov a mnoho ďalších potom obýva okolité obce závislé od poľnohospodárskej pôdy a pasienkov vrátane pozemkov, ku ktorým majú palestínske rodiny pozemkové listiny alebo daňové záznamy siahajúce desiatky rokov späť, napísala AP.