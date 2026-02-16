Trumpovo embargo zrazilo Kubu na kolená. Zrúti sa v Havane komunistický režim?

„Situácia je veľmi zlá,“ zhodnotil pre denník Financial Times exilový kubánsky ekonóm Ricardo Torres, ktorý učí na Americkej univerzite vo Washingtone.
„V Havane už v poslednom čase elektrický prúd vypadáva až na 12–15 hodín, čo sa predtým nestávalo,“ dodal analytik.
Ako vysvetlil pre portál BNamericas.com, kubánska vláda sa snaží ušetriť elektrinu pre kľúčových odberateľov, napríklad pre nemocnice či hotely, na čo však doplácajú bežní obyvatelia.
Podľa neho bola Kuba vždy dovozcom energií, ale kým v minulosti sa to darilo vždy nejako zabezpečiť, teraz to už nejde. Môžu za to opatrenia, ktoré prijal americký prezident Donald Trump.
V decembri minulého roka nariadil úplnú blokádu ropných tankerov z Venezuely a koncom januára označil Kubu za „mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť". Krajinám, ktoré na ostrovný štát dovážali ropu, pohrozil clami, čo viedlo k tomu, že dodávky tejto suroviny zastavilo aj Mexiko.
Ani kvapka ropy
Sankcie proti Kube nie sú v americkej politike novinkou. Republikáni tento socialistický štát, vzdialený len 145 kilometrov od pobrežia Floridy, vždy považovali za nepriateľa, no taký silný tlak zo strany Washingtonu ako teraz Havana nezažila už desaťročia.
Odhaduje sa, že Kuba potrebuje asi 100-tisíc barelov ropy denne. Tretinu až štvrtinu jej spotreby donedávna zabezpečoval dovoz z Venezuely, 6– až 12-tisíc barelov denne dodalo vlani Mexiko a menšie množstvo i Rusko a Alžírsko.
Dnes však na ostrov neprenikne vôbec žiadny tanker. Od 9. januára, keď prišiel posledný náklad z Mexika, nedostal ostrovný štát už ani barel ropy.
Aj Kuba ju síce ťaží, ale je príliš ťažká a nevhodná na výrobu paliva, preto sa používa najmä ako zdroj energie. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel priznal, že jeho krajina je „blízko krachu“ a zásoby ropy sa môžu vyčerpať už do 15 dní. Blokádu USA označil za „genocídu“ a „fašizmus“.
Podľa Berta Hoffmanna, nemeckého odborníka z Leibnizovho inštitútu pre globálne a regionálne štúdie, ktorý pôsobí v Havane, nemá Kuba prakticky žiadne vyhliadky na zlepšenie.
„Aj keby bola schopná kúpiť niekde ropu, nedorazila by,“ uviedol pre stanicu Deutsche Welle. Odhadol, že do cieľa by neprišli ani tankery z Alžírska, Angoly alebo Číny.
„Predpokladám, že USA investujú veľa do toho, aby tomu zabránili. Je pravdepodobné, že v dohľadnej budúcnosti Kuba nedostane žiadnu ropu. A to je brutálne," zhrnul expert.
Nízke platy, vysoké ceny
Embargo má zdrvujúci dosah na celú krajinu. Pre nedostatok paliva viazne verejná doprava, letiská nemajú dostatok pohonných hmôt na tankovanie lietadiel, čo spôsobilo, že viaceré zahraničné aerolínie zrušili lety na Kubu. To zase poškodilo cestovný ruch, ktorý je jednou z opôr kubánskej ekonomiky.
Školy prerušujú alebo skracujú vyučovanie, univerzita v Havane si dala mesačné „prázdniny“, úrady a banky obmedzili otváracie hodiny, v štátnych podnikoch sa pracuje už iba štyri dni v týždni.
Keďže nefunguje ani odvoz odpadu, rozmohli sa nákazlivé choroby. Inflácia presahuje 15 percent a hodnota kubánskej meny klesla na historické minimum 500 pesos za dolár.
„To, samozrejme, nie sú dobré správy,“ citovala Torresa americká televízia ABC News. „Veľa vecí sa už totiž predáva za doláre, hoci väčšina Kubáncov nemá stabilný príjem v americkej mene,“ objasnil.
Priemerný plat v tejto socialistickej krajine je zhruba 7 000 pesos mesačne, teda asi 12 eur. Z takého príjmu možno sotva vyžiť, ak sú vysoké ceny. Napríklad kartón vajec stojí až 3 000 pesos (približne 6 eur).
„V podstate je len otázkou týždňov, kým sa palivo minie. Potom sa nielen turisti nebudú môcť dostať z pláží na letiská, ale ani potraviny z fariem do miest. A bez jedla budú ľudia hladovať,“ zveril sa s obavami Hoffmann.
Aj Torres je presvedčený, že Kubáncov čaká veľa trápenia a nedostatok základných surovín. „Situácia sa postupom času bude zhoršovať," upozornil pre server BNamericas.com.
Pád režimu alebo dohoda?
Akou cestou sa bude uberať ďalší vývoj na Kube? Podľa odborníkov prichádza do úvahy viacero scenárov. Niektorí sa domnievajú, že Biely dom bude postupovať podobne ako vo Venezuele, iní si myslia, že vzhľadom na blízkosť „komunistickej hrozby“ zvolí ráznejší prístup.
Jednou z možností je, že sa režim odmietne vzdať, ako to presadzuje vnuk Fidela Castra, jadrový fyzik a poradca vlády Fidel Castro Smirnov. Trumpa i amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý má kubánsky pôvod, obvinil, že chcú jeho vlasť zničiť.
„Nátlak nevyvolá podriadenosť, ale odpor,“ varoval na nedávnej konferencii v Londýne a dodal, že žiadne blokády neodklonia Kubu od cesty socializmu.
Ako pre televíziu Al Džazíra naznačil William LeoGrande z Americkej univerzity vo Washingtone, USA by v takom prípade zrejme pokračovali v embargu.
„To by na ostrove spôsobilo sociálny kolaps. Nijaká elektrina, benzín, ani palivo na nič a spoločnosť by sa začala doslova rozpadať,“ opísal možný scenár.
Podľa analytického portálu The Conversation by režim na Kube mohol vyhlásiť stanné právo a zaviesť prídelový systém, čo by krajinu mohlo destabilizovať. V Bielom dome by si vraj potom možno uvedomili, že je lepšie mať pokojného a bezpečného suseda ako štát, v ktorom to vrie.
Vylúčené však nie je ani to, že sa Havane a Washingtonu podarí dospieť k dohode. Ochotu rokovať prejavili obe strany, aj keď k dialógu zatiaľ nedošlo. Otázne zostáva, aké podmienky by si USA stanovili, pretože Kuba nie je bohatou krajinou ako Venezuela.
„Z ekonomického hľadiska Kuba nemá čo ponúknuť okrem dohôd v oblasti cestovného ruchu či niektorých obchodných dohôd," priblížil pre Al Džazíru Tiziano Breda, hlavný analytik pre Latinskú Ameriku a Karibik v projekte ACLED.
Dohoda by sa však mohla týkať migrácie (od roku 2021 ušli z Kuby asi dva milióny ľudí, väčšina do USA), prístupu amerických firiem na ostrov či vzťahov s Ruskom a Čínou.
Je známe, že Rubio na Kube presadzuje zmenu režimu, no problém je, že – na rozdiel od Venezuely – v krajine fakticky neexistuje opozícia, takže ani niet s kým rokovať.
Ďalší vývoj môže závisieť aj od toho, či na Kube naozaj prepukne humanitárna kríza, ktorá by mohla prerásť až do nepokojov. Niektoré krajiny už ohlásili, že Havane pomôžu – Mexiko vyslalo lode s potravinami, ochotu pomôcť prejavila i Moskva.