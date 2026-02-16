Reakcia na opozičné protesty na Západe. Teheránom zneli z balkónov pokriky proti režimu

Islamskou republikou pod vedením najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího otriasli protesty, ktoré vypukli koncom decembra pre prudké oslabenie národnej meny a postupne prerástli do rozsiahlych protivládnych zhromaždení.
Od svojho vrcholu v januári pouličné demonštrácie ustali v dôsledku krvavých represií, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali tisíce mŕtvych. Minulý týždeň však obyvatelia Teheránu a ďalších iránskych miest začali vyslovovať nesúhlas s vedením štátu z relatívneho bezpečia svojich domovov.
V nedeľu večer miestneho času sa v teheránskych štvrtiach ozývali pokriky ako „Smrť Chameneímu“ či „Smrť islamskej republike“. Obdobné slová namierené proti iránskemu režimu bolo údajne počuť aj v Širáze, Araku a ďalších mestách.
Opozičný portál Iran International so sídlom v Londýne odvysielal tiež zábery ľudí hlásajúcich „Toto je posledná bitka, Pahlaví sa vracia", čím odkazovali na syna posledného iránskeho šacha Mohammada Rezu Pahlavího, ktorý predtým vyzýval Iráncov, aby cez víkend usporiadali podobné akcie súbežne s protestami v zahraničí.
Na proteste proti iránskej vláde, ktorý sa uskutočnil v sobotu v bavorskej metropole Mníchov, sa zúčastnilo podľa polície približne 250-tisíc ľudí. Jeho účastníkom sa nečakane osobne prihovoril aj samotný Rezá Pahlaví, ktorý vystúpil tiež na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.
Rozsiahle zhromaždenia na podporu obnovenia iránskej monarchie sa konali aj v Los Angeles či Toronte. Pahlavího kancelária uviedla, že po celom svete sa na týchto akciách zišlo viac než milión ľudí. Tento údaj ale podľa AFP nebolo možné nezávisle overiť.
Nedávne kroky Iráncov sa uskutočnili len dva dni pred druhým kolom rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o jeho jadrovom programe v Ženeve. Tieto rozhovory sú považované za kľúčové pre rozhodnutie, či Washington pristúpi k vojenskému zásahu proti Teheránu.