Ruský vojak utiekol z elitnej jednotky, jeho príbeh šokuje. Iný Rus sa po zranení otočil proti vlastným

Bývalý príslušník elitnej jednotky operátorov dronov Rubikon prešiel na stranu Ukrajiny a v rozhovore pre projekt Chcem žiť (Choču žiť) opísal pomery v ruskej armáde aj okolnosti svojho rozhodnutia.
Simonov uvádza, že do inváznych síl sa dostal proti svojej vôli. Podľa jeho slov ho na ulici zadržala polícia a pod hrozbou trestného stíhania mu dala na výber: nastúpiť na povinnú vojenskú službu s možným nasadením na front alebo podpísať kontrakt s ministerstvom obrany a zaradiť sa do zásobovacej jednotky, kde už pôsobil jeho otec.
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
Po podpise dokumentov ho však podľa vlastného tvrdenia nepridelili k zásobovaniu, ale k jednotke bezpilotných lietadiel dislokovanej v okupovanej Luhanskej oblasti. Prostredie v jednotke opisuje ako tvrdé, poznačené psychickým tlakom a fyzickým násilím. Spomína ponižovanie i vyhrážky presunom do tzv. „mäsových“ jednotiek, ak by prejavil nesúhlas s nadriadenými.
Keď ruské ministerstvo obrany začalo vytvárať špeciálnu dronovú jednotku „Rubikon“, velitelia podľa Simonova dostali príkaz vyslať časť „bojových špecialistov“. Tvrdí, že sa nechceli vzdať skúsených operátorov, a tak vybrali jeho a ďalšieho vojaka, ktorých považovali za „nepotrebných“.
Vedenie Rubikonu charakterizuje ako „náhodných“ ľudí, ktorí si cenia najmä lojalitu a fanatizmus. Zároveň však podľa neho aj lojálnych podriadených udržiavali v poslušnosti prostredníctvom vyhrážok a zastrašovania.
Po dodatočnom výcviku sa Simonov dostal do oblasti Kupjanska, kde pôsobil ako technik. Za zlomový moment označuje incident, pri ktorom mali ruskí operátori dronov zabiť náhodné dievča. Dron podľa jeho slov zaútočil „na nesprávne súradnice“. Reakcie v spoločnom chate práporu aj postoj velenia k udalosti však podľa neho boli pochvalné.
Práve táto epizóda ho podľa vlastných slov definitívne presvedčila o úteku. S falošnými dokladmi o služobnej ceste sa dostal do Ruska a plánoval pokračovať do Kazachstanu. Doma ho však zadržali a opätovne poslali na front, tentoraz ako útočníka – pešiaka.
Následne sa obrátil na ukrajinský projekt „Chcem žiť“, od ktorého dostal pokyny, ako bezpečne prejsť k ukrajinským pozíciám a vzdať sa.
Dnes tvrdí, že chce bojovať na strane Ukrajiny. Svoje rozhodnutie vysvetľuje tým, že je hlboko sklamaný zo štátu, ktorý podľa neho „zlomil nielen môj život, ale aj životy mnohých ďalších chlapcov“.
Ruský vojak bránil ukrajinskú pozíciu
Nezvyčajný príbeh sa odohral aj v smere na Kosťantynivku. Ako informuje portál Novynarňa, 23-ročný ruský vojak Danylo Syčov, príslušník 242. motostreleckého pluku ruských Ozbrojených síl z Volgogradskej oblasti, po zajatí zotrval na ukrajinskej pozícii a podľa výpovedí sa zapojil aj do jej obrany.
Podľa dostupných informácií ho zajali príslušníci 93. samostatnej mechanizovanej brigády Cholodnyj Jar, ktorá drží obranu pri obci Rusyn Jar. Syčov sa predtým nachádzal v útočnej skupine ruskej armády, ktorej cieľom bolo dobyť ukrajinskú pozíciu. Velenie ich pred útokom uisťovalo, že cieľ je údajne neobsadený. Útok sa však skončil neúspechom – Syčov utrpel zranenie a ostatní členovia skupiny zahynuli. Následne sa rozhodol vzdať.
Zaujímavosťou je, že po zajatí nezostal v klasickom režime pre vojnových zajatcov, ale podľa informácií zotrval na pozícii ukrajinských vojakov takmer dva a pol mesiaca. Počas tohto obdobia pomáhal s budovaním opevnení, vykonával hospodárske práce a podľa svedectiev príslušníkov brigády sa dokonca zapojil do obrany postavenia.
Syčovova osobná história siaha ešte pred začiatok nasadenia na Ukrajine. Slúžil v Arménsku, no po potýčke s dôstojníkom sa dostal pred súd. Aby sa vyhol rozsudku, súhlasil s odchodom do vojny proti Ukrajine.
Ukrajinskí vojaci podľa zverejnených informácií s ním zaobchádzali korektne. Zabezpečili mu teplé oblečenie vrátane vlnených ponožiek a termobielizne, poskytli mu ochranné prostriedky aj stravu.
Samotný Syčov vysvetlil svoje rozhodnutie zotrvať na ukrajinskej pozícii obavou z vlastného velenia. Uviedol, že vedel o rozkaze ruského velenia „nebrať zajatcov“. Podľa jeho slov by ho v prípade ruského útoku mohli zabiť spolu s obrancami pozície.