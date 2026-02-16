PredplatnéFio bankaFio banka
Pravda Správy Svet USA prvýkrát letecky previezli jadrový reaktor. Američania hovoria o prelome pre civilné aj vojenské využitie

USA prvýkrát letecky previezli jadrový reaktor. Američania hovoria o prelome pre civilné aj vojenské využitie

Americké ministerstvá energetiky a obrany v nedeľu po prvýkrát letecky prepravili malý jadrový reaktor. Cieľom leteckého transportu z Kalifornie do Utahu bolo demonštrovať potenciál rýchleho nasadenia tejto technológie na civilné aj vojenské účely.

16.02.2026 09:42
debata

Transport sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou Valar Atomics a nákladom bol jej modulárny reaktor Ward bez jadrového paliva. Na palube lietadla smerujúceho z Kalifornie na leteckú základňu Hill bol aj americký minister energetiky a Chris Wright a zástupca ministra obrany Michael Duffey. Obaja presun označil za prelom v oblasti jadrovej energetiky a vojenskej logistiky v USA.

Presunutý mikroreaktor je o niečo väčší ako autododávka. Podľa riaditeľa spoločnosti Valar dokáže vyrobiť päť megawattov elektriny, čo postačuje pre asi 5-tisíc domácností. Spustený bude v júli s počiatočným výkonom 100 kilowattov.

Reuters pripomína, že vláda prezidenta Donalda Trumpa považuje malé jadrové reaktory za jeden z viacerých spôsobov, ako rozširovať spôsoby výroby energie v USA. Zástancovia tejto technológia ich propagujú ako zdroje energie, ktorý je možné premiestniť do vzdialených a odľahlých miest.

Energie budúcnosti: Bude raz mať každý svoj vlastný malý jadrový reaktor? A aká je ich bezpečnosť? (Video z 26.11.2024)
Video
V relácii Pravda o klíme o energii hovorí Samuel Kováčik z portálu Vedátor_sk. / Zdroj: TV Pravda

Môžu sa preto stať alternatívou k dieselovým generátorom, ktoré vyžadujú časté dodávky paliva. Skeptici argumentujú, že cena takýmto spôsobom vyrobenej energie je zatiaľ príliš vysoká.

Jaslovské Bohunice - elektráreň Čítajte viac Slovensko chce stavať nové reaktory, no nemá ich kto obsluhovať. Štát láka mladých na štipendiá 4-tisíc eur ročne
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #jadrový reaktor #letecká preprava
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"