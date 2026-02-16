USA prvýkrát letecky previezli jadrový reaktor. Američania hovoria o prelome pre civilné aj vojenské využitie

Transport sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou Valar Atomics a nákladom bol jej modulárny reaktor Ward bez jadrového paliva. Na palube lietadla smerujúceho z Kalifornie na leteckú základňu Hill bol aj americký minister energetiky a Chris Wright a zástupca ministra obrany Michael Duffey. Obaja presun označil za prelom v oblasti jadrovej energetiky a vojenskej logistiky v USA.
Presunutý mikroreaktor je o niečo väčší ako autododávka. Podľa riaditeľa spoločnosti Valar dokáže vyrobiť päť megawattov elektriny, čo postačuje pre asi 5-tisíc domácností. Spustený bude v júli s počiatočným výkonom 100 kilowattov.
Reuters pripomína, že vláda prezidenta Donalda Trumpa považuje malé jadrové reaktory za jeden z viacerých spôsobov, ako rozširovať spôsoby výroby energie v USA. Zástancovia tejto technológia ich propagujú ako zdroje energie, ktorý je možné premiestniť do vzdialených a odľahlých miest.
Môžu sa preto stať alternatívou k dieselovým generátorom, ktoré vyžadujú časté dodávky paliva. Skeptici argumentujú, že cena takýmto spôsobom vyrobenej energie je zatiaľ príliš vysoká.