246 miliónov pre premiéra a jeho 10 námestníkov. Rusko prestalo zverejňovať platy a počty úradníkov

Rosstat odstránil aj údaje o podiele žien medzi zamestnancami obcí. Tento ukazovateľ sa predtým používal na sledovanie pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.
Platforma „Ak máme byť presní“ uviedla, že z kolekcií štatistických údajov bolo odstránených 168 tabuliek, pričom 115 ukazovateľov nie je aktualizovaných v Jednotnom medzinárodnom menovom a štatistickom systéme (EIMS).
Rosstat prestal publikovať takmer všetky údaje z prieskumu rodinných účtov (HBS). Sťažilo to meranie chudoby a oficiálna inflácia presne neukazuje skutočné výdavky domácností.
Rosstat od roku 2022 nezverejňuje údaje o platoch civilných zamestnancov vládnych agentúr, ktoré predtým publikoval každoročne. Podľa posledných dostupných údajov bol ich priemerný mesačný príjem 79 800 rubľov (873 eur) a vo federálnych orgánoch 197 000 rubľov (2 156 eur).
Pre porovnanie, priemerný mesačný plat v roku 2022 bol 65 300 rubľov (714 eur), mediánová mzda (neskreslená extrémami, napr. vysokými platmi manažérov) 40 300 rubľov (441 eur).
Ruský exilový spravodajský portál Faridaily informoval, že vo federálnom rozpočte na rok 2025 bolo na pokrytie platov premiéra Michaila Mišustina a jeho desiatich námestníkov vyčlenených 246 miliónov rubľov (2,693 milióna eur). V priemere každý z nich mal mesačný príjem po zdanení približne 1,3 milióna rubľov (14 231 eur).Čítajte viac Putin stavia Rusko na vojnovú ekonomiku a siaha na rezervy. Koľko ešte vydrží?
Prezident Vladimir Putin v decembri zrušil povinnosť podávať verejné priznania príjmov a majetku pre seba, poslancov parlamentu a vládnych úradníkov, ktorá platila od roku 1995. Priznania sa vyžadujú iba pri nástupe do verejnej služby, vymenovaní na novú pozíciu, preložení do iného vládneho orgánu alebo pri zaradení do vyšších federálnych riadiacich orgánov. Ich finančnú situáciu bude monitorovať uzavretý štátny systém Poseidon.
Verejný prístup k Jednotnému štátnemu registru nehnuteľností bol zrušený v júli 2022. Údaje sa okrem notárov a úradníkov poskytujú iba so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.
Mimovládna organizácia Transparency International (TI) v rebríčku korupcie vo verejnom sektore zaradila Rusko na 157. miesto zo 182 krajín.