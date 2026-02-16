V Švajčiarsku sa pre lavínu vykoľajil vlak, na mieste sú zranení

„Vykoľajenie vlaku, pravdepodobne so zraneniami,“ uviedla regionálna polícia v príspevku na sociálnej sieti X s tým, že k vykoľajeniu došlo o 7.00 h pri Goppensteine. Na mieste už začali pracovať záchranári a očakáva sa, že evakuácia cestujúcich sa začne čoskoro.
Švajčiarsky železničný dopravca SBB na svojej webovej stránke uviedol, že vlaková doprava je v dôsledku lavíny prerušená medzi Goppensteinom a Brigom. Trať bude uzavretá asi do 16.00 h.
Podľa online spravodajského portálu Pomona.ch sa vlak vykoľajil v oblasti Stockgrabe medzi Goppensteinom a Hohtennom v kantóne Valais.
Goppenstein sa podľa webu Blick.ch nachádza pri výjazde zo železničného tunela Lötschberg. Už vo štvrtok tam spadla lavína, ale neboli hlásené žiadne zranenia. Lavínové nebezpečenstvo tam platilo aj teraz, pád lavíny sa pôvodne očakával až popoludní, ale nastal skôr.
Železničná Spoločnosť BLS uviedla, že vykoľajený vlak bol regionálny expres, ktorý odišiel zo Spiezu neďaleko Bernu okolo 6.00 h.Čítajte viac Pod Gerlachom vyhasol život mladého Čecha. Osudným sa mu stala lavína