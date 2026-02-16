PredplatnéFio bankaFio banka
Ruská novinárka za informovanie o besnení okupantov v Buči dostala osem rokov väzenia

Moskovský súd vymeral osem rokov väzenia novinárke nezávislej stanice Dožď Jekaterine Kotrikadzeovej, ktorú uznal vinnou zo šírenia klamlivých správ o ruskej armáde, okrem iného za jej príspevky na sociálnej sieti o zabíjaní civilistov v Buči. Verdikt vyniesol v neprítomnosti žurnalistky. Informovali o tom dnes servery Mediazona alebo Meduza, podľa ktorého Kotrikazeová vinu nepriznala. Súd v podobnom prípade uložil deväťročný trest väzenia podnikateľovi Jevgenijovi Čičvarkinovi, ktorý žije v zahraničí.

16.02.2026 11:12
vojna na Ukrajine, Buča Foto: ,
Policajti pracujú na identifikácii zabitých civilistov v Buči predtým ako ich telá pošlú do márnice na predmestí Kyjeva, v stredu 6. apríla 2022.
Prípad Kotrikadzeovej sa týka okrem iného príspevkov, ktoré novinárka napísala na jar roku 2022 na telegrame. Hovorila v nich o zabíjaní civilistov v ukrajinskej Buči a vyzvala na zhromaždenie dôkazov o vojnových zločinoch spáchaných ruskými vojakmi v meste, píše Mediazona. Novinárka informovala aj o obetiach ruského útoku na ukrajinskú Odesu, medzi ktorými bolo trojmesačné dievčatko a jej matka, dodal web.

Rusko začalo celoplošnú inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022. Ruskí vojaci boli následne obvinení z páchania mnohých násilností v krajine, napríklad z masakru civilistov v meste Buča v Kyjevskej oblasti, ktoré okupovali na začiatku invázie v roku 2022. Moskva zodpovednosť za zločiny početným svedectvom, indíciám a dôkazom svedčiacim o zapojení ruskej armády, napísala skôr agentúra AFP.

Rusko od začiatku invázie zosilnilo represie voči domácim kritikom aj nezávislým médiám. Ruskí zákonodarcovia v roku 2022 prijali zákony postihujúce „diskreditáciu ruskej armády“ a „šírenie klamlivých informácií o ruských ozbrojených silách“. Ruské úrady pokladajú za klamstvá všetko, čo je v rozpore s oficiálnou verziou Moskvy. Stovky ľudí boli podľa médií uväznené a tisíce ďalších zo zeme ušli.

Zo stanice Dožď boli vlani v neprítomnosti obvinení zo šírenia klamlivých správ o ruskej armáde okrem Kotrikadzeovej aj šéfredaktor Tichon Dzjadko alebo novinárka Valerija Ratnikovová, podotkol web Meduza. Ruský úrad pre dohľad nad financiami Rosfinmonitoring týchto žurnalistov zaradil na zoznam teroristov a extrémistov. Kde sa Kotrikadzeová nachádza, nie je zo správ médií zrejmé, stanica Dožď v posledných rokoch vysiela zo zahraničia.

Médiá dnes informovali aj o odsúdení podnikateľa Čičvarkina na deväť rokov väzenia za príspevok na sociálnej sieti, ktorý sa týkal ruského útoku na detskú nemocnicu Ochmatdyt v Kyjeve z roku 2024, ktorý zabil dvoch ľudí, ďalších zranil a časť zariadenia zničil. Čičvarkin čelil obvineniu zo šírenia klamlivých správ o ruskej armáde a vyhýbaniu sa povinnostiam plynúcim z toho, že ho úrady vyhlásili takzvaným zahraničným agentom. Aj nad ním vyniesol súd verdikt v jeho neprítomnosti.

Čičvarkin žije podľa Meduzi v Británii a je členom Protivojnového výboru Ruska, ktorý vznikol krátko po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 v rámci odporu proti ruskej agresii voči susednej krajine. Ruské úrady neskôr výbor označili za nežiaducu organizáciu. Proti Čičvarkinovi podľa Mediazóny vzniesli obvinenia kvôli tomu, že zdieľal vyhlásenie Protivojnového výboru Ruska, ktorý vzdušný útok na detskú nemocnicu odsúdil, označil ho za vojnový zločin a vyzval na pomoc zasiahnutému zdravotníckemu zariadeniu.

