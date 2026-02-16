VIDEO: Moskva pritvrdzuje, Kyjev inovuje: Patriot vymazal balistické rakety z oblohy. Nad Ukrajinou prebiehajú preteky technológii

Podľa podpredsedu parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Jehora Černeva sa Moskva snaží svoje zbrane priebežne upravovať. „Snažia sa používať rôzne taktiky a robiť určité úpravy svojich balistických rakiet,“ uviedol v rozhovore pre Business Insider.
Taktiež doplnil, že Ukrajina poskytuje informácie o ruských útokoch výrobcom rakiet pre systém MIM-104 Patriot, konkrétne k strelám PAC-3 vyrábaným spoločnosťou Lockheed Martin. Cieľom je, aby firma mohla upravovať a modernizovať svoju muníciu podľa skúseností z bojiska. Hovorca spoločnosti odmietol komentovať konkrétne operácie, no potvrdil, že firma zvyšuje výrobu najmodernejších striel a zároveň urýchľuje modernizáciu s cieľom čeliť vyvíjajúcim sa hrozbám.
Preteky technológií
Černev tento vývoj označil za „preteky technológií“. Ukrajina má k dispozícii len niekoľko batérií Patriot, ktoré sú považované za najúčinnejší prostriedok obrany proti ruským balistickým útokom. Nasadenie je však finančne náročné – jedna strela PAC-3 stojí približne 3,7 milióna dolárov.
Americké spravodajské hodnotenie z augusta upozornilo, že Rusko modernizovalo svoje balistické rakety a zvýšilo ich manévrovateľnosť. To vytvára nové výzvy pre ukrajinské systémy protivzdušnej obrany. Prezident Volodymyr Zelenskyj preto opakovane vyzýva západných partnerov na dodávky ďalších batérií Patriot a moderných rakiet PAC-3.
Dopyt po týchto strelách je vysoký po celom svete. Lockheed Martin plánuje v najbližších rokoch strojnásobiť ročnú produkciu verzie PAC-3 MSE, aby splnil očakávania Spojených štátov a spojencov.
Taktika zahltenia a manévrovanie rakiet
Rusko sa snaží ukrajinskú obranu zahltiť kombinovanými útokmi – odpaľuje rakety vo viacerých vlnách, vypúšťa klamné ciele a mení trajektóriu striel v záverečnej fáze letu. Rakety ako Kh-47M2 Kinžal či Iskander disponujú schopnosťou manévrovať v terminálnej fáze, čo sťažuje ich zachytenie. Moskva zároveň využíva strely s plochou dráhou letu a drony bez bojových hlavíc, aby vyčerpala zásoby protivzdušnej obrany.
Napriek tomu ukrajinské vzdušné sily zaznamenali významné úspechy. Jeden zo systémov Patriot už podľa Velenia Vzdušných síl Ozbrojených síl Ukrajiny zneškodnil viac ako 140 balistických rakiet. Celkovo zničil takmer 250 vzdušných cieľov.
„K dnešnému dňu sme pomocou systému Patriot zničili takmer 250 cieľov, z ktorých viac ako 140 bolo balistických,“ uviedol koncom januára veliteľ divízie Patriot, hrdina Ukrajiny Viačeslav Ahejev.
Práve jeho jednotka absolvovala výcvik v USA ako prvá, pripomína portál Militarnyi. Ahejev spomína, že adaptácia na moderný systém bola rýchla: „Tri mesiace sa ukázali ako viac než dostatočné. Po praktických skúsenostiach so zariadeniami zo sovietskej éry bolo zvládnutie moderného systému veľmi jednoduché. Po troch až štyroch týždňoch som už volal veliteľovi brigády a hovoril: ‚Veliteľ, vieme všetko. Vezmite nás späť na Ukrajinu – chceme bojovať,‘.“
V noci na 4. mája 2023 sa jeho jednotka zapísala do histórie, keď ako prvá na svete zostrelila raketu Kinžal smerujúcu na Kyjevskú oblasť. Strela, vypúšťaná z upraveného lietadla MiG-31K, má deklarovanú maximálnu rýchlosť Mach 10 a dosah až 2 000 kilometrov.
Zmeny v podpore spojencov
Spojené štáty boli počas administratívy prezidenta Joea Bidena najväčším poskytovateľom bezpečnostnej pomoci Ukrajine. Po nástupe prezidenta Donalda Trumpa podpora klesla, ministerstvo zahraničných vecí však naďalej schvaľuje predaj vojenského vybavenia vrátane komponentov systému Patriot.
Časť záťaže prebrali európske štáty. Podľa údajov Kielského inštitútu poskytli v roku 2025 vojenskú pomoc v hodnote približne 30 miliárd dolárov. V júli zároveň NATO predstavilo iniciatívu PURL – zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, ktorý umožňuje spojencom nakupovať materiál z amerických zásob.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte minulý týždeň uviedol, že od spustenia iniciatívy členské štáty dodali približne 75 percent všetkých striel pre ukrajinské batérie Patriot a 90 percent rakiet pre ostatné systémy protivzdušnej obrany.
Systém Patriot tak zostáva jedným z kľúčových pilierov obrany Ukrajiny proti balistickým a hypersonickým hrozbám. Vývoj na bojisku zároveň ukazuje, že nejde len o súboj zbraní, ale o neustálu technologickú adaptáciu na oboch stranách konfliktu.