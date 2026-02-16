Po vstupe do NATO aj Eurozóna? Najväčšia škandinávska ekonomika zvažuje zavedenie eura

Švédska vláda v tejto veci podnikla prvé opatrné kroky na konci minulého mesiaca. Ministerka financií Elisabeth Svantessonová z Umiernenej strany v parlamente navrhla, aby sa vyšetrili klady a zápory prijatia eura.
„Svet sa mení, aj EÚ sa mení,“ povedala na parlamentnom zasadnutí Svantessonová. „Musíme sa preto tiež odvážiť hodnotiť, skúmať a analyzovať v najlepšom záujme Švédska, švédskych domácností a švédskych podnikov,“ dodala.
Švédsko čakajú v septembri parlamentné voľby. Vyhodnotenie debaty ohľadom zavedenia jednotnej európskej meny má prísť ale až po nich.
Švédsko vykonalo zásadný obrat už po plnej ruskej invázii na Ukrajinu, keď tradične vojensky neutrálna krajina vstúpila v marci 2024 do Severoatlantickej aliancie. Prijatie eura by bolo ďalším takýmto posunom, píše Bloomberg.
Švédski voliči v referende v roku 2003 spoločnú európsku menu odmietli. Vtedy zvíťazil názor, že vlastná mena umožní lepšie reagovať na ekonomické výkyvy. Teraz však geopolitické obavy dodali debate o prijatí eura nový rozmer.Čítajte viac Dôležitá zmena v NATO. Škandinávci sa presúvajú pod americký Norfolk
Menšie ekonomiky sú v ére súperenia veľmocí vystavené riziku, píše Bloomberg. Okrem hrozieb zo strany Ruska a Číny teraz ešte pribudla nevyspytateľná zahraničná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa napríklad snaží získať Grónsko, ktoré patrí Dánsku.
„Švédsko je teraz plnohodnotným členom NATO a my posilňujeme našu obranu po boku partnerov z EÚ,“ uviedla v parlamente švédska zákonodarkyňa z Liberálnej strany Cecilia Rönnová. „Ale stále stojíme jednou nohou vonku, v tom zmysle, že nie sme súčasťou menovej spolupráce,“ dodala.
Švédsko je čo do rozlohy zhruba päťkrát väčšie ako Česká republika, obe krajiny ale majú zhruba rovnaký počet obyvateľov a Švédsko má aj vyšší hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa. Česká republika je členom NATO aj Európskej únie a vstupom do EÚ sa zaviazala aj k prijatiu eura. Ani po širšej ruskej invázii na Ukrajinu ale jasne nedeklarovala, kedy tak chce urobiť.