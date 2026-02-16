PredplatnéFio bankaFio banka
VIDEO: Vodca Kim odmení rodiny padlých vojakov takýmito bytmi. Nová štvrť symbolizuje "ducha a obetu"

Severokórejský vodca Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného dokončeniu novej bytovej štvrte v Pchjongjangu pre rodiny vojakov, ktorí zomreli pri vojenských operáciách v zahraničí, informovali v pondelok štátne médiá KĽDR.

16.02.2026 12:25
Vodca Kim ukázal byty pre rodiny padlých vojakov
Video

Severokórejská štátna televízia zverejnila videozáznam Kima a jeho dcéry Ču-Ae, ktorí sa v nedeľu zúčastnili inauguračného ceremoniálu. Záznam ukazuje účastníkov vrátane vojakov a pozostalých rodín padlých vojakov so slzami v očiach, keď počúvali Kimov prejav a sledovali hudobné vystúpenie.

Vo svojom prejave Kim povedal, že nová štvrť symbolizuje „ducha a obetu“ zosnulých vojakov a dodal, že domy majú umožniť pozostalým rodinám „byť hrdými na svojich synov a manželov a žiť šťastne“. Kim poznamenal, že sa snažil dokončiť projekt „aj o jeden deň skôr“ v nádeji, že to rodinám prinesie „trochu útechy“.

Kim vzdáva hold severokórejským vojakom, ktorí padli vo vojne na Ukrajine
Video

Ďalšie zábery ukazujú Kima v sprievode Ču-Ae, ako utešuje členov rodiny a navštevuje ich novo dokončené domy.

V rámci dohody o vzájomnej obrane s Ruskom vyslala Severná Kórea v roku 2024 približne 14 000 vojakov bojovať po boku ruských vojsk proti Ukrajine, kde podľa juhokórejských, ukrajinských a západných zdrojov zahynulo viac ako 6 000 z nich.

Vodca Kim chce viac rakiet a viac nábojov
Video
Vodca KĽDR Kim Čong-un na návšteve muničných podnikov. Plánuje rozšíriť vývoj aj výrobu rakiet a granátov. Zdroj: Reuters/Severokórejská štátna televízia KRT. / Zdroj: Reuters

Severná Kórea v posledných mesiacoch usporiadala viacero verejných slávností na počesť svojich padlých vojakov vrátane odhalenia nového pamätného komplexu v Pchjongjangu, ktorý je ozdobený sochami vojakov.

