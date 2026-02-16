VIDEO: Vodca Kim odmení rodiny padlých vojakov takýmito bytmi. Nová štvrť symbolizuje "ducha a obetu"

Severokórejská štátna televízia zverejnila videozáznam Kima a jeho dcéry Ču-Ae, ktorí sa v nedeľu zúčastnili inauguračného ceremoniálu. Záznam ukazuje účastníkov vrátane vojakov a pozostalých rodín padlých vojakov so slzami v očiach, keď počúvali Kimov prejav a sledovali hudobné vystúpenie.
Vo svojom prejave Kim povedal, že nová štvrť symbolizuje „ducha a obetu“ zosnulých vojakov a dodal, že domy majú umožniť pozostalým rodinám „byť hrdými na svojich synov a manželov a žiť šťastne“. Kim poznamenal, že sa snažil dokončiť projekt „aj o jeden deň skôr“ v nádeji, že to rodinám prinesie „trochu útechy“.
Ďalšie zábery ukazujú Kima v sprievode Ču-Ae, ako utešuje členov rodiny a navštevuje ich novo dokončené domy.
V rámci dohody o vzájomnej obrane s Ruskom vyslala Severná Kórea v roku 2024 približne 14 000 vojakov bojovať po boku ruských vojsk proti Ukrajine, kde podľa juhokórejských, ukrajinských a západných zdrojov zahynulo viac ako 6 000 z nich.
Severná Kórea v posledných mesiacoch usporiadala viacero verejných slávností na počesť svojich padlých vojakov vrátane odhalenia nového pamätného komplexu v Pchjongjangu, ktorý je ozdobený sochami vojakov.