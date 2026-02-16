Dôkazy som nevidel. Obama korigoval svoje tvrdenia, že „mimozemšťania existujú“

Obama v časti podcastu, keď mu Cohen pokladal rýchlo po sebe idúce otázky, povedal, že mimozemský život existuje. „Existujú mimozemšťania?“ spýtal sa demokratického politika podcaster. „Existujú, ale ja som ich ešte nevidel,“ odvetil Obama. „Nie sú držaní v Oblasti 51. Nie je tam žiadne podzemné zariadenie, pokiaľ nedošlo k obrovskému sprisahaniu a neutajili to pred prezidentom Spojených štátov,“ dodala bývalá hlava štátu s odkazom na preslávenú tajnú leteckú základňu Oblasť 51 v Nevade.
Stúpenci konšpiračných teórií tvrdia, že americká armáda na základni Oblasť 51 skrýva mŕtve telá mimozemšťanov a trosky havarovaných kozmických lodí. Podľa Pentagonu slúžia na testy špionážnych lietadiel a výcviku personálu, fantastické scenáre ale priživuje napríklad to, že jej existencia bola odtajnená až v roku 2013.
Obamov výrok upútal pozornosť médií, čo exprezidenta prinútilo ho upresniť. „Snažil som sa zachovať ducha rýchleho kola (otázok), ale keďže to vzbudilo pozornosť, rád by som to objasnil. Vesmír je taký obrovský, že štatisticky je veľká šanca, že tam vonku existuje život. Ale vzdialenosť medzi slnečnými sústavami sú také veľké, že šanca, že nás navštívili mimozemšťania je malá." Dodal, že počas svojho funkčného obdobia v Bielom dome nevidel dôkazy o tom, že by mimozemšťania s ľuďmi nadviazali kontakt.
V roku 2019 sa na Facebooku objavila udalosť s názvom „Vtrhnime do Oblasti 51, nemôžu nás všetkých zastaviť“, ku ktorej sa prihlásili cez dva milióny nadšencov, ktorí chceli do vojenského objektu preniknúť a získať tam dôkazy o údajnom mimozemskom živote. Študent, ktorý udalosť na facebooku založil uviedol, že jeho úmyslom bola iba recesia.
K základni sa 20. septembra toho roku nakoniec dostavilo približne 150 ľudí a nikto z nich do nej neprenikol. Tamojšie úrady zadržali jednu ženu, ktorá sa pokúsila podliezť bránu, a muža, ktorý sa odpojil od skupinky a močil neďaleko. Neďaleko základne sa zároveň konali hudobné festivaly, na ktorých sa zúčastnilo približne 1500 ľudí.
Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v roku 2013 oficiálne pripustila existenciu Oblasti 51. CIA potvrdila, že oblasť slúžila napríklad na testovanie špionážnych lietadiel U-2 a Oxcart počas studenej vojny. O mimozemšťanoch sa CIA nezmienila.