Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Ukrajinského exministra energetiky obvinili z prania špinavých peňazí

Ukrajinského exministra energetiky obvinili z prania špinavých peňazí

Bývalého ukrajinského ministra energetiky a spravodlivosti Hermana Haluščenka, ktorého v nedeľu zadržali pri pokuse opustiť krajinu, obvinili z prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej skupine. Vyplýva to z vyhlásenia špeciálnej prokuratúry zverejneného v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

16.02.2026 12:21
debata (6)

„Počas pôsobenia podozrivého … získala zločinecká organizácia viac ako 112 miliónov dolárov v hotovosti z nelegálnych činností v energetickom sektore,“ uviedla Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) vo svojom vyhlásení.

Haluščenko bol jedným z dvoch ministrov, ktorí v roku 2025 odstúpili po tom, čo Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) odhalil rozsiahle sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí v energetickom sektore krajiny. Sprisahanci podľa NABU zorganizovali systém úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov na odčerpávanie finančných prostriedkov.

Britain Ukraine Conference Čítajte viac V Kyjeve si rozdeľovali obrovské úplatky. Skončí minister spravodlivosti za mrežami? A ktorá veľká ryba unikla?

Kauza známa ako Midas siaha až k ľuďom blízkym prezidentovi Volodymyrovy Zelenskému. Odstúpiť pre ňu už musel šéf jeho kancelárie Andrij Jermak, ktorý odmieta akékoľvek pochybenia. Jedným z podozrivých je aj Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý ušiel z krajiny.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #korupcia #pranie špinavých peňazí #Ukrajina #Herman Haluščenko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"