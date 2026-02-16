Rubio podpísal v Budapešti dohodu o jadre a Orbánovi odkázal: Trump je odhodlaný pomôcť vám k úspechu

Ministri tak urobili na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server index.hu.
Rubio tiež vyhlásil, že americký prezident Donald Trump je odhodlaný pomôcť Orbánovi k úspechu. „Maďarský úspech je americkým úspechom a tento vzťah je aj americkým záujmom,“ vyhlásil Rubio.
Orbán poukázal na to, že od januára minulého roka sa rozhodlo o 17 amerických investíciách v Maďarsku, čo je podľa neho rekord desaťročia.
„Maďari môžu opäť cestovať do Spojených štátov bez víz. Maďarsko pozvali do Mierovej rady. Dosiahli sa kľúčové dohody v oblasti ropy, plynu a jadrovej energie. Našej krajine bola udelená výnimka pre ruskú ropu a plyn, takže Maďarsko zostáva zabezpečené, pokiaľ ide o dodávky energie,“ zdôraznil maďarský premiér.Čítajte viac Obchod za miliardy. USA a Slovensko podpísali dohodu o spolupráci v jadrovej energetike
„Prezident Trump je odhodlaný pomôcť vám. Váš úspech je naším úspechom a tento vzťah je v našom najlepšom záujme. Ak máte finančné problémy, ak je rast brzdený alebo je ohrozená stabilita, sme tu, aby sme vám pomohli,“ zdôraznil americký minister zahraničných vecí.
Americký prezident má podľa Rubia vynikajúci a blízky vzťah s maďarským premiérom, čo má hmatateľné výhody. „Budúcnosť závisí od voličov, máme radi Maďarov. Medzi oboma lídrami je veľmi dobrý osobný a pracovný vzťah,“ podčiarkol šéf americkej diplomacie.
Orbán oznámil, že pozvanie pre prezidenta Trumpa na návštevu Maďarska stále platí.
Rubio v odpovedi na otázku index.hu povedal, že Trump by rád prišiel do Maďarska, záleží to aj na harmonograme. Dodal, že americký prezident vyjadril podporu Orbánovi. Termín prezidentskej návštevy však zatiaľ nebol určený.
Podľa maďarského premiéra udalosti vo svete sa menia tak rýchlo, že je ťažké dlhodobo plánovať. „Teraz musíme na všetko reagovať rýchlo, rovnako ako Američania,“ dodal Orbán s poznámkou, že v súvislosti s Trumpovou návštevou nemožno nič vylúčiť a že aj o tom rozhodne blízka budúcnosť.Čítajte viac Urobí Rusko niečo pre to, aby Orbán vyhral voľby? Na pomoc Fideszu sa chystá aj Trump