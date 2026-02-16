PredplatnéFio bankaFio banka
Nemecko zasiahli mrazy a sneženie: uzavreli diaľničný most, padajúci ľad triafal autá

Nemecko dnes opäť trápi zimné počasie. V Bavorsku či v Porýní nasnežilo, na severovýchode Nemecka vrátane Berlína panujú mrazivé teploty. Diaľničný most cez Rýn spájajúci Leverkusen a Kolín nad Rýnom na západe krajiny museli policajti na niekoľko hodín uzavrieť kvôli padajúcim kusom ľadu, ktoré spôsobili niekoľko nehôd. Informovala o tom agentúra DPA.

16.02.2026 12:56
Schwerin Foto: ,
Chodci sa prechádzajú po zamrznutom jazere okolo hradu v nemeckom Schwerine v nedeľu 15. februára 2026.
Už od rána hlásila polícia dopravné nehody kvôli zasneženým cestám, napríklad z Bavorska alebo z Porýnia. Niektoré si vyžiadali aj ťažko zranených. Porýnskymi mestami, ako sú Kolín nad Rýnom či Düsseldorf, dnes pritom prechádzajú karnevalové sprievody, kvôli ktorým sa do nich zíde, mnoho ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) sa však práve na západe Nemecka postupne oteplí, a preto by si mali k maskám účastníci karnevalu pribaliť aj dáždnik.

Sneženie dočasne paralyzovalo letisko vo Frankfurte nad Mohanom
Zdroj: REUTERS

DWD už dopoludnia varovala aj pred nebezpečenstvom poľadovice. Na juhovýchode Nemecka a neskôr aj na severe a severovýchode bude pršať a dážď bude mrznúť. V nemeckých regiónoch východne od Labe klesli teploty pod nulu, niekde až k mínus deviatim stupňom.

Most na diaľnici A1, ktorý sa klenie cez Rýn a spája Leverkusen a predmestie Kolína nad Rýnom, v noci na dnešok polícia úplne uzavrela kvôli padajúcim kusom ľadu. Stali sa kvôli nim tri nehody, ktoré si podľa polície vyžiadali veľké hmotné škody. Pred poludním policajti most znova otvorili. Denne cez neho prejde viac ako 100 000 vozidiel.

