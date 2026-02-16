Nemecko zasiahli mrazy a sneženie: uzavreli diaľničný most, padajúci ľad triafal autá

Už od rána hlásila polícia dopravné nehody kvôli zasneženým cestám, napríklad z Bavorska alebo z Porýnia. Niektoré si vyžiadali aj ťažko zranených. Porýnskymi mestami, ako sú Kolín nad Rýnom či Düsseldorf, dnes pritom prechádzajú karnevalové sprievody, kvôli ktorým sa do nich zíde, mnoho ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) sa však práve na západe Nemecka postupne oteplí, a preto by si mali k maskám účastníci karnevalu pribaliť aj dáždnik.
DWD už dopoludnia varovala aj pred nebezpečenstvom poľadovice. Na juhovýchode Nemecka a neskôr aj na severe a severovýchode bude pršať a dážď bude mrznúť. V nemeckých regiónoch východne od Labe klesli teploty pod nulu, niekde až k mínus deviatim stupňom.
Most na diaľnici A1, ktorý sa klenie cez Rýn a spája Leverkusen a predmestie Kolína nad Rýnom, v noci na dnešok polícia úplne uzavrela kvôli padajúcim kusom ľadu. Stali sa kvôli nim tri nehody, ktoré si podľa polície vyžiadali veľké hmotné škody. Pred poludním policajti most znova otvorili. Denne cez neho prejde viac ako 100 000 vozidiel.Čítajte viac Najkrutejšia zima za 60 rokov: extrémne mrazy si v New Yorku vyžiadali 18 mŕtvych