Ruská Vagnerova skupina dostala novú úlohu, zamerala sa na chudobných Európanov. Čo je ich cieľ?

Súkromná armáda zvaná Vagnerova skupina pod vedením jej zakladateľa Jevgenija Prigožina bojovala v niektorých z najtvrdších bitiek v skoršej fáze ruskej vojny proti Ukrajine. Ohľadom jej budúcnosti sa objavili otázky po tom, čo Prigožin v roku 2023 zomrel pri havárii lietadla. Stalo sa to dva mesiace po ním vedenej neúspešnej vzbure proti ruskému armádnemu vedeniu. Skupina potom podľa dostupných informácií zostala aktívna v niektorých afrických krajinách.
Jej postavenie je od neúspešného povstania a Prigožinovej smrti nejasné, píše Financial Times. Náborári a propagandisti, ktorí pre Vagnerovu skupinu predtým pracovali, teraz podľa západných spravodajských zdrojov hrajú rolu v Kremľom organizovanej sabotáži v Európe. Podľa jedného zdroja ich využíva ruská vojenská rozviedka známa pod skratkou GRU. Tá sa – podobne ako ruská tajná služba FSB – snaží najímať „jednorazových“ agentov v Európe, aby tam šírili chaos, píše denník.
Kremeľ v posledných dvoch rokoch podľa denníka rozšíril sabotážnu kampaň v Európe, ktorej cieľom je vyvolať sociálne nepokoje a oslabiť odhodlanie západných krajín podporovať Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej agresii. Po sérii vyhostení ruských diplomatov zo štátov Európskej únie sa zároveň výrazne znížil počet ruských tajných agentov v Európe a rozviedky v Moskve sa častejšie obracajú na sprostredkovateľov, ako je sieť okolo Vagnerovej skupiny, vyplýva z informácií Financial Times.
Najatí agenti podľa neho dostávajú od vagnerovcov najrôznejšie úlohy, od podpaľačských útokov na autá politikov či sklady s pomocou pre Ukrajinu až po vydávanie sa za nacistických propagandistov. Naverbovaní to zvyčajne robia pre peniaze, často ide o marginalizovaných jedincov, píše denník. Vagnerovci podľa neho napríklad cez sociálne médiá naverbovali Dylana Earla, ktorý v roku 2024 zorganizoval podpaľačský útok na sklad s vecami určenými pre Ukrajinu vo východnom Londýne.
Západné tajné služby zaznamenávajú vysokú adaptabilitu ruských propagandistov pri práci s cudzozemským publikom. Vďaka skúsenostiam z činnosti „trolích fariem“ v Petrohrade vytvárajú atraktívny obsah pre mládež so sklonom k radikalizácii. Anonymní regrúti pôsobia cez zašifrované chaty, kde nachádzajú ľudí ochotných spáchať zločin kvôli rýchlemu zárobku, vysvetľuje portál Militarnyi.
Po tomto útoku európske spravodajské služby pomaly začali skladať obraz oveľa rozsiahlejšej siete „jednorazových“ agentov naverbovaných Vagnerovou skupinou po celej Európe, píše denník. Zároveň uvádza, že tento spôsob ruských operácií síce môže byť rozsiahly, ale nábor amatérskych sabotérov sprostredkovateľmi zároveň znamená stratu kompetencií aj utajenia. Doteraz sa podarilo viac útokov zmariť, než ich spáchať, uzatvára denník.Čítajte viac Nemecko si predvolalo ruského veľvyslanca, dôvodom je prudký nárast hybridných akcií