Mala by česká vláda ďalej podporovať Ukrajinu? Odpoveď verejnosti v prieskume je jednoznačná

„Väčšina Čechov si myslí, že vojnou zasiahnutej Ukrajine by vláda pomáhať mala. Rozdiely sú však v tom, ako by táto pomoc mala vyzerať,“ uviedli autori prieskumu. Najväčšiu podporu medzi obyvateľmi Česka má názor, že by mala vláda dodávať Ukrajine zdravotnícky a spotrebný materiál. Celkom 70 percent ľudí si myslí, že by táto pomoc mala pokračovať minimálne v rovnakej miere, alebo by ju mala vláda dokonca navýšiť.
Humanitárnu pomoc na území Ukrajiny by zachovalo v rovnakej miere, či navýšilo 65 percent opýtaných, pomoc českým firmám v nadväzovaní obchodných partnerstiev na Ukrajine 63 percent a diplomatický a ekonomický tlak na Rusko 58 percent.
U ďalších spôsobov pomoci napadnutej Ukrajine prevažujú názory, že by ich mala vláda buď obmedziť, alebo ukončiť. Dohromady 59 percent Čechov si to myslí napríklad o umožnení pobytu vojnovým utečencom z Ukrajiny. Výcvik ukrajinských vojakov by zrušilo, alebo obmedzilo 51 percent ľudí, dodávky munície 55 percent, dodávky vojenskej techniky 59 percent a priamu finančnú pomoc 65 percent.
Voliči terajšej vládnej koalície sú k podpore Ukrajiny viac kritickí než voliči opozície. Úplná väčšina podporovateľov koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), STAN a Pirátov by každý zo spôsobov pomoci zachovala v rovnakej miere, alebo navýšila.
Medzi voličmi vládnej koalície sa názory rôznia. Napríklad viac než polovica voličov Motoristov by zachovala, či navýšila väčšinu spôsobov podpory. Výnimkou sú dodávky vojenskej techniky a munície, priama finančná podpora a umožnenie pobytu utečencom. Aj v týchto sporných otázkach by ale priaznivci Motoristov tieto pomoci zachovali, aj keď napríklad len v zmenšenej miere. U najsilnejšej koaličnej strany, hnutia ANO, jej voliči podporujú zachovanie väčšiny pomoci minimálne v zmenšenom objeme. Pre úplné zrušenie podpory je väčšina voličov ANO len v otázke dodávok vojenskej munície a techniky a u priamej finančnej podpory Ukrajiny.Čítajte viac Dúfam, že Rusko bude cítiť náklady tejto vojny ešte mnoho rokov, vyhlásil šéf českej diplomacie Macinka
Naopak úplná väčšina voličov SPD by väčšinu spôsobov pomoci Ukrajine úplne zrušila. Pre zachovanie pomoci aspoň v nižšej miere sú priaznivci SPD len pri dodávkach zdravotníckeho materiálu, humanitárnej pomoci a podpory českých firiem na Ukrajine.
Väčšina Čechov si myslí, že by Česko malo usilovať o čo najrýchlejšie ukončenie vojny, aj keď by sa Ukrajina musela vzdať časti územia. Myslí si to 68 percent ľudí. Oproti predchádzajúcemu prieskumu z októbra 2025 ale podiel zástancov rýchleho ukončenia vojny klesol o štyri percentuálne body. Podiel ľudí, ktorí by Ukrajinu podporovali v snahe o znovuzískanie území obsadených Ruskom, stúpol z 28 na 32 percent.Čítajte viac Najviac Čechov i polovica voličov Motoristov verí Pavlovi. Na opačnom konci je Turek
Mierne sa tiež zlepšilo vnímanie ukrajinských utečencov. Podiel Čechov, ktorí ich považujú za prínos, stúpol z októbrových 31 percent na 37 percent. Stále ale prevažujú ľudia, ktorí utečencov pokladajú za ohrozenie, hoci ich podiel mierne klesol z októbrových 51 percent na 48 percent.
Prieskum vykonávala agentúra STEM od 16. do 23. januára. Zúčastnilo sa ho 1061 obyvateľov Českej republiky starších ako 18 rokov.