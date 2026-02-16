Vítala by ho Orbánová a nie Orbán. Magyar dúfa, že Rubio príde do Budapešti aj v októbri

Predseda strany TISZA by Rubia pozval na 70. výročie protikomunistického povstania a vstupu sovietskych vojsk na maďarské územie v roku 1956. Podľa neho by sa šéf americkej diplomacie vtedy už nestretol s Viktorom Orbánom, ale s budúcou ministerkou zahraničných vecí strany TISZA Anitou Orbánovou.
Magyar reagoval na skutočnosť, že Orbán v pondelok prijal Rubia. Predseda strany TISZA označil za dobrú správu, že minister zahraničných vecí jedného z najdôležitejších spojencov Maďarska navštívil krajinu.
„Tešíme sa na stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Budapešti 23. októbra pri príležitosti sedemdesiateho výročia revolúcie v roku 1956. Pravda, potom ho prijme iný Orbán – Anita Orbán(ová). Ale okrem tejto malej zmeny zostane zachovaná priorita rozvoja maďarsko-amerických vzťahov,“ zdôraznil predseda strany TISZA.
Magyar už predtým pozval do Budapešti na uvedené výročie revolúcie ďalších lídrov, ako napríklad chorvátskeho premiéra, rakúskeho kancelára a poľského premiéra, a rád by tam ako premiér predniesol prejav.Čítajte viac Rubio podpísal v Budapešti dohodu o jadre a Orbánovi odkázal: Trump je odhodlaný pomôcť vám k úspechu
Rubio pricestoval do Budapešti z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, po ktorej navštívil ešte Bratislavu. Počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska podpísal s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energie. Rubio je prvým americkým ministrom zahraničných vecí, ktorý oficiálne navštívil Maďarsko od roku 2019, keď sa Mike Pompeo v Budapešti stretol s predstaviteľmi občianskej sféry a aj so šéfom maďarskej diplomacie Szijjártóom.