Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Vítala by ho Orbánová a nie Orbán. Magyar dúfa, že Rubio príde do Budapešti aj v októbri

Vítala by ho Orbánová a nie Orbán. Magyar dúfa, že Rubio príde do Budapešti aj v októbri

Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar by rád privítal amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Budapešti v októbri. Podľa servera szeretlekmagyarország.hu to opozičný líder uviedol v príspevku na Facebooku, v ktorom vyjadril nádej, že ho vtedy už nebude vítať premiér Viktor Orbán.

16.02.2026 14:53
rubio Foto: ,
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a maďarský premiér Viktor Orbán si podávajú ruky po tlačovej konferencii v Budapešti v pondelok 16. februára 2026.
debata (2)

Predseda strany TISZA by Rubia pozval na 70. výročie protikomunistického povstania a vstupu sovietskych vojsk na maďarské územie v roku 1956. Podľa neho by sa šéf americkej diplomacie vtedy už nestretol s Viktorom Orbánom, ale s budúcou ministerkou zahraničných vecí strany TISZA Anitou Orbánovou.

Magyar reagoval na skutočnosť, že Orbán v pondelok prijal Rubia. Predseda strany TISZA označil za dobrú správu, že minister zahraničných vecí jedného z najdôležitejších spojencov Maďarska navštívil krajinu.

Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Video

„Tešíme sa na stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Budapešti 23. októbra pri príležitosti sedemdesiateho výročia revolúcie v roku 1956. Pravda, potom ho prijme iný Orbán – Anita Orbán(ová). Ale okrem tejto malej zmeny zostane zachovaná priorita rozvoja maďarsko-amerických vzťahov,“ zdôraznil predseda strany TISZA.

Magyar už predtým pozval do Budapešti na uvedené výročie revolúcie ďalších lídrov, ako napríklad chorvátskeho premiéra, rakúskeho kancelára a poľského premiéra, a rád by tam ako premiér predniesol prejav.

rubio orban Čítajte viac Rubio podpísal v Budapešti dohodu o jadre a Orbánovi odkázal: Trump je odhodlaný pomôcť vám k úspechu

Rubio pricestoval do Budapešti z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, po ktorej navštívil ešte Bratislavu. Počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska podpísal s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energie. Rubio je prvým americkým ministrom zahraničných vecí, ktorý oficiálne navštívil Maďarsko od roku 2019, keď sa Mike Pompeo v Budapešti stretol s predstaviteľmi občianskej sféry a aj so šéfom maďarskej diplomacie Szijjártóom.

Orbán nečakane prišiel na Slovensko. Centrum Rimavskej Soboty bolo prísne strážené, konala sa tam veľká udalosť
Video
Zdroj: Pravda
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #USA #Viktor Orbán #Marco Rubio #Péter Magyar
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"