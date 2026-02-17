Európa odkázala Putinovi, že vojnu nevyhráva. Ako pomôže Ukrajine?

Pochmúrne známy scenár
Bohužiaľ, nie sú to prekvapujúce čísla. Napriek diplomatickým rokovaniam, a dokonca aj stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorom Vladimirom Putinom vlani v auguste, Moskva pokračuje v sústavnom ničení ukrajinskej civilnej infraštruktúry. Šéf Bieleho domu pred nástupom do funkcie 20. januára 2025 tvrdil, že zastaví vojnu za 24 hodín. Výsledkom je zatiaľ len to, že Rusko podniklo na Ukrajine ešte viac útokov.
„Nevieme, či to Rusi so skončením vojny myslia vážne – oni tvrdia, že áno – a za akých podmienok by boli ochotní to urobiť, a či dokážeme nájsť podmienky, ktoré sú pre Ukrajinu prijateľné a s ktorými bude Rusko súhlasiť. Ale budeme to naďalej testovať. Dosiahli sme pokrok v tom zmysle, že sa prvýkrát za tie roky aspoň na technickej úrovni stretli vojenskí predstavitelia z oboch strán a v utorok (16. 2.) sa budú konať aj ďalšie stretnutia. Nemyslím si, že by niekto v tejto miestnosti bol proti dohode o skončení tejto vojny, pokiaľ budú podmienky spravodlivé a udržateľné. A to je to, čo sa usilujeme dosiahnuť a budeme sa o to naďalej snažiť, aj keď sa budú diať ďalšie veci týkajúce sa sankcií a podobne,“ vyhlásil v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Ako povedal šéf diplomacie USA, ktorý bol v nedeľu na Slovensku a včera v Maďarsku, už dnes sa v Ženeve začína ďalšie kolo rokovaní medzi Ukrajincami a Rusmi, ku ktorým sa pridajú aj americkí predstavitelia.
Bývalý generál austrálskej armády Mick Ryan od vyjednávaní príliš veľa neočakáva. „Uplynul ďalší týždeň ukrajinskej vojny a blížia sa štyri roky od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022. Priebeh konfliktu na zemi, vo vzduchu a v informačnej sfére je až pochmúrne známy. Ruské sily pokračujú v metodickom, ale draho zaplatenom postupe na východe Ukrajiny napriek tomu, že im bol odstavený systém Starlink. Zároveň Rusko naďalej útočí na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. A diskusia o vojne a diplomatické úsilie napredujú mimoriadne pomalým tempom,“ napísal Ryan vo svojej analýze.Čítajte viac Nemecký poslanec: Podpora Trumpa pre strany ako AfD je nepriateľský postoj
Rusko stále presadzuje maximalistické požiadavky, keď chce okupovať aj územia, ktoré neovláda. Na konferencii v Mníchove ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripomenul, že na doneckom fronte stojí agresorov jeden kilometer postupu 156 vojakov.
„Misia našej armády je jasná – zničiť čo najviac ruských okupantov, pretože sú to okupanti. Cieľ je konkrétny: aspoň 50-tisíc mesačne. Aj pre Rusko by to bolo vážne, som si istý. A ovplyvnilo by to Putinove rozhodnutia. Pretože hovoríme hlavne o frontových jednotkách – tých, ktoré vedú útoky,“ vysvetlil Zelenskyj v bavorskej metropole.Čítajte viac Európa si vydýchla, Rubio jej v Mníchove (veľmi) nevynadal. Upokojilo ma to, tvrdí von der Leyenová
Ako rokovať s Moskvou
Najmä mnohí európski predstavitelia v Mníchove opakovali, že Rusko vojnu v skutočnosti nevyhráva, hoci stále tvrdí, že na fronte má strategickú iniciatívu. „V decembri stratilo 35-tisíc mužov a v januári 30-tisíc,“ zdôraznil generálny tajomník NATO Mark Rutte.
„Rusko nie je žiadna superveľmoc. Po viac ako dekáde konfliktu vrátane štyroch rokov rozsiahlej vojny Rusko sotva postúpilo za hranice z roku 2014. Cena za to je 1,2 milióna obetí. Dnes je Rusko zlomené, jeho ekonomika je v troskách, je odpojené od európskych energetických trhov a jeho vlastní občania utekajú. V skutočnosti najväčšou hrozbou, ktorú Rusko v súčasnosti predstavuje, je to, že pri rokovacom stole získa viac, ako dosiahlo na bojisku. Zamyslite sa nad tým.Čítajte viac Svetový poriadok po studenej vojne je mŕtvy. Čo to znamená pre Slovensko?
Ak má byť obmedzená ukrajinská armáda, malo by to platiť aj pre ruskú. Tam, kde Rusko spôsobilo škody, by ich malo zaplatiť. Na vojnové zločiny sa nemôže vzťahovať žiadna amnestia a deportované ukrajinské deti sa musia vrátiť,“ načrtla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, ako by mali vyzerať rokovania s Ruskom.
Faktom však je, že Európa nie je súčasťou vyjednávaní, hoci už takmer úplne pokrýva ukrajinské potreby súvisiace s vojnou. Washington Kyjevu stále dodáva zbrane, ale nakupujú ich spojenci z NATO. Minulý týždeň ohlásili balík za 420 miliónov eur pre Ukrajinu, ktorý zahŕňa muníciu, vojenské vybavenie a letové simulátory na stíhačky F-16. Ide o schému s názvom Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny. Zároveň Európska komisia oznámila prípravu 20. balíka sankcií proti Moskve, ktorý má zasiahnuť energetický priemysel, finančné služby a obchod.
„Európa však musí začať oveľa proaktívnejšie premýšľať o tom, aká je jej vlastná stratégia voči Rusku. Americká spočíva v tom, že vyvíja tlak výlučne na Kyjev a v podstate žiadny na Moskvu, preto sme sa nikam neposunuli. Bola to premárnená príležitosť, že sme sa na decembrovom zasadnutí Európskej rady nedohodli na využívaní ruských zmrazených aktív. To by malo byť stále na stole. V skutočnosti máme väčší vplyv na Rusko aj Ukrajinu ako USA, pretože Kyjev financujeme. Spojené štáty v zásade obmedzili pomoc Ukrajine na minimum. Takže teraz je to Európa, ktorá odvádza všetku ťažkú prácu, ale ani to nerobí poriadne, čo je samo osebe obrovský problém,“ reagovala pre Pravdu fínska bezpečnostná analytička Minna Ålanderová zo štokholmského Centra pre východoeurópske štúdie.