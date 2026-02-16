Dúfam, že Rusko bude cítiť náklady tejto vojny ešte mnoho rokov, vyhlásil šéf českej diplomacie Macinka

„Jedna vec sú ekonomické náklady pre ruskú ekonomiku, ale druhá sú aj historické náklady,“ vyhlásil Macinka. Podľa neho si Česi dobre pamätajú inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a ruská invázia na Ukrajinu túto historickú pamäť predĺži o ďalšie desaťročia.
Sikorski hovoril o existujúcich náznakoch, že Rusko si začína uvedomovať negatívne následky vojny. „Ešte pár mesiacov a Putin pocíti náklady rozpútania vojny,“ myslí si minister, podľa ktorého to môže viesť k situácii, v ktorej bude mať Ukrajina podobne silné karty pri mierových rokovaniach.Čítajte viac Sikorski v debate „sfúkol“ Macinku a dal mu rýchlokurz o fungovaní EÚ pre populistov
Územný dlh voči Poľsku
Praha a Varšava pokročili v otázke českého územného dlhu voči Poľsku, povedal šéf českej diplomacie Petr Macinka po rokovaní so svojím poľským náprotivkom Radoslawom Sikorským vo Varšave. Riešením má byť projekt, ktorý sa bude týkať ochrany proti záplavám. Macinka by takisto rád prispel k zmierneniu poľsko-maďarských sporov vnútri vyšehradskej skupiny (V4). Svoju sobotňajšiu debatu so Sikorským v Mníchove označil za dobrú.Čítajte viac Mala by česká vláda ďalej podporovať Ukrajinu? Odpoveď verejnosti v prieskume je jednoznačná
„Po dnešku sa tá situácia výrazne posunula,“ povedal Macinka k rokovaniu ohľadom českého územného dlhu voči Poľsku. „Nebude to nejaká územná ani finančná kompenzácia, ale naopak bavíme sa o tom, že by sme tento spor vyriešili spoločným projektom (…) v oblasti ochrany proti povodniam,“ dodal.
Na základe zmluvy z roku 1958 sa napriamila česko-poľská hranica, čím sa skrátila o 80 kilometrov. Keď sa územné zisky a straty oboch štátov porovnali, ukázalo sa, že vtedajšiemu Československu zostalo navyše zhruba 368 hektárov. Praha a Varšava od roku 1992 viedli celý rad rokovaní o vyriešení tohto územného sporu.
Vzťahy krajín V4
Poľsko označil Macinka za najbližšieho suseda Česka po Slovensku. Chcel by „znovu naštartovať“ rokovania českej a poľskej vlády v rade tém, od bezpečnosti cez energetiku po konkurencieschopnosť. Vyslovil sa tiež za pokračovanie Česko-poľského fóra pre posilnenie vzájomnej spolupráce.
Sikorski vyslovil prianie, aby Česko prispelo k riešeniu sporov, ktoré teraz panujú vnútri V4, a to najmä medzi Poľskom a Maďarskom. Okrem týchto troch krajín je členom V4 aj Slovensko.
Varšava a Budapešť sa v posledných rokoch dostávali do opakovaných sporov ohľadom prístupu k ruskej agresii proti Ukrajine. Poľsko rovnako s nevôľou reagovalo na kroky maďarskej vlády, ktorá udelila bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi politický azyl.
Macinka uviedol, že Praha by chcela k vyriešeniu tohto „drobného problému“ aktívne prispieť, aby sa v rámci V4 „trošku obrúsili hrany“. „V našom záujme je vidieť vyšehradskú skupinu fungujúcu,“ dodal český minister.
K nedávnemu debatnému stretu Macinku a Sikorského o fungovaní Európskej únie na Mníchovskom bezpečnostnom fóre, ktorý zaznamenal veľký ohlas v médiách a na sociálnych sieťach, šéf českej diplomacie uviedol, že je rád za túto „šťavnatejšiu“ diskusiu a že si svoje „eurorealistické“ postoje ponechá.