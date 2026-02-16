Sikorski v debate „sfúkol“ Macinku a dal mu rýchlokurz o fungovaní EÚ pre populistov

„Rýchlokurz o EÚ pre pravicových populistov“ nadpísalo Politico svoj krátky príspevok, ktorý sa vracal k sobotnému vystúpeniu českého ministra zahraničných vecí v panelovej debate v Mníchove. Macinka debatoval okrem iného s poľským ministrom zahraničia Sikorským a bývalou americkou ministerkou zahraničia Hillary Clintonovou, ktorá kritizovala politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bývalá prvá dáma USA vyjadrila nesúhlas okrem iného po tom, čo český minister zahraničia povedal, že nesúhlasí „s rodovou revolúciou, s klimatickým alarmizmom“ a dodal, že podľa neho sú len dve pohlavia.
Pozornosť vyvolal ale predovšetkým Macinkov stret so Sikorským po tom, čo český minister tvrdil, že niektoré inštitúcie Európskej únie nemajú dostatočnú demokratickú legitimitu. Macinka spochybňoval prepojenie medzi voličmi v EÚ a Európskou komisiou. Spomenul aj to, že Európsky parlament nemá právomoc navrhovať legislatívu. Sikorski poukázal na to, že ani v Česku nie sú ministri vyberaní priamo vo voľbách a o zložení vlády rozhoduje parlament, podobne ako Európsky parlament schvaľuje zloženie Európskej komisie.Čítajte viac Dúfam, že Rusko bude cítiť náklady tejto vojny ešte mnoho rokov, vyhlásil šéf českej diplomacie Macinka
„Český vicepremiér Petr Macinka prišiel na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu s provokatívnou tézou o údajnom deficite demokracie v EÚ – a na otvorenej tribúne sa mu dostalo poučenie od poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského,“ uviedol k tomu Politico a dodal odkaz na časť debát s tým, že to „stojí za to vidieť“.
Macinkovo vystúpenie si v nedeľu vyslúžilo kritiku od českej opozície, ktorá ho označila za hanbu a trapas. Podľa predsedu ODS Martina Kupku zo seba Macinka urobil „truhlíka z okresného preboru“. Za ministra sa postavili predseda vládnej SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristov Filip Turek. Macinka v reakcii na facebooku uviedol, že debata na tému takzvaného demokratického deficitu EÚ sa v minulosti viedla a mala by byť vedená aj naďalej. Poznamenal, že na „našu skvelú opozíciu je čím ďalej zbytočnejšie reagovať“ a že si „vo svojej kŕčovitosti vystačí sama“.Čítajte viac Šéf českej diplomacie Macinka sa pohádal s Clintonovou, nezhodli sa na Trumpovi ani v otázke Ukrajiny