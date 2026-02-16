FOTO: Nové zábery: Epsteinove spisy sú plné hviezd i vedcov, Trumpova administratíva však čelí kritike

Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová spolu so svojím námestníkom Toddom Blanchom v sprievodnom liste uviedli, že zverejnenie spisov je naplnením zákona o transparentnosti. Ide o historicky prvý moment, kedy vládny úrad vydal takýto komplexný abecedný zoznam osôb, ktoré sa v Epsteinovej dokumentácii vyskytujú aspoň raz, informuje český iDnes.
Materiál však čelí ostrej kritike. Podľa viacerých pozorovateľov dokument zámerne „kalí vodu“, pretože vedľa osôb z blízkeho okolia pedofilného miliardára uvádza aj náhodné zmienky o dávno zosnulých osobnostiach, akou je napríklad Marilyn Monroe. Kritici varujú, že takýto prístup môže slúžiť na odpútanie pozornosti od skutočných vinníkov a ich konkrétnych činov.
Zoznam zahŕňa široké spektrum verejne známych tvárí z rôznych oblastí. V dokumentoch figurujú manželia Barack a Michelle Obamovci, Hillary Clintonová či Donald Trump. Osobitná pozornosť sa venuje exprezidentovi Billovi Clintonovi, ktorý je v spisoch spomínaný a fotografovaný opakovane, čo naznačuje užšie väzby na Epsteina. Medzi menami sa objavili vizionári ako Bill Gates, Mark Zuckerberg či Elon Musk. Spisy spomínajú hudobné legendy (Mick Jagger, Bono, Bruce Springsteen, Beyoncé a Jay Z), ale aj osobnosti strieborného plátna ako Robert De Niro, Woody Allen či Kevin Spacey.
Okrem mien obsahujú spisy aj citlivé údaje a intímne fotografie obetí, čo poukazuje na hĺbku zlyhania štátnych orgánov v minulosti. Hoci zoznam prináša očakávaný prienik do Epsteinovej siete kontaktov, premiešanie priamych aktérov s náhodnými zmienkami v e-mailoch sťažuje jednoznačnú interpretáciu miery previnenia jednotlivých osôb.Čítajte viac Lajčák odmieta, že by mal niečo spoločné s poslednou Epsteinovou partnerkou, alebo jej slovenským občianstvom