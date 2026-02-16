Kňaz prirovnal snímky sexuálneho zneužívania detí k zbieraniu známok

Šesťdesiatročný Tom Thygesen Frederiksen sa počas súdneho procesu v Naestvede priznal k vlastníctvu týchto fotografií a videí, informovala dánska tlačová agentúra Ritzau.
„Neuveriteľne ma mrzí, čo som urobil,“ povedal súdu.
Približne 700 z týchto snímok je považovaných za najzávažnejšie, lebo zobrazujú násilie alebo nátlak. Polícia objavila materiál pri prehliadke jeho domu v máji 2024 na základe tipu od jednej zo služieb na zdieľanie súborov.Čítajte viac Nechutný prípad na strednom Slovensku: Muž vyrábal porno len so 6-ročným dievčatkom
Frederiksen vypovedal, že za materiál nikdy neplatil a nikdy necítil sexuálnu príťažlivosť k deťom. Povedal však, že si na pornografii vypestoval závislosť po kliknutí na odkaz so „zakázanými obrázkami“.
„Pretože to bolo zakázané, malo to určitú fascinujúcu hodnotu,“ dodal. Na otázku, prečo si stiahol toľko materiálu, odpovedal, že je to „ako zbieranie známok – len úplne nesprávnym spôsobom“.
Frederiksena, ktorý predtým viedol skupiny pastoračnej starostlivosti o deti, najprv suspendovali a neskôr ako farár skončil.
Obžaloba plánuje žiadať trest odňatia slobody v trvaní najmenej šiestich mesiacov, informoval Ritzau. Rozsudok má byť vynesený 25. februára.