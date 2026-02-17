Protižidovská spravodajkyňa v službách OSN? Správa sa ako Hitlerov Goebbels? Izrael žiada jej rezignáciu

Albanesová získala túto funkciu v máji 2022. V apríli 2025 ju na tomto poste potvrdili s tým, že jej mandát predĺžili o ďalšie tri roky. Izrael ju kritizoval, už keď sa o prácu v OSN uchádzala. Okrem iného poukázal na jej príspevok na Facebooku v roku 2014, keď napísala, že „USA sú podriadené židovskej loby". Svoje slová potom oľutovala, pričom v širšom kontexte ubezpečovala, že jej kritika Izraela nevyplýva z antisemitizmu, ale jedine z odsudzovania jeho niektorých rozhodnutí vo vzťahu k Palestínčanom.
Ľudstvo má spoločného nepriateľa
Odkedy je však Albanesová spravodajkyňa OSN, vôbec sa nedá povedať, že by si dávala pozor na jazyk. Naopak. Za ostatné štyri roky porozprávala také veci, že ju majú v zuboch nielen v Izraeli, ale platí to o Židoch na celom svete, a tiež o krajinách, ktoré sú mimoriadne citlivé na prejavy antisemitizmu. „Ľudstvo má spoločného nepriateľa," túto vetu údajne vyslovila Albanesová pred niekoľkými dňami na konferencii v Katare. Kým jej odporcovia tvrdia, že je to presná formulácia na adresu Izraela, naopak, spravodajkyňa OSN podčiarkla že takto sa priamo o židovskom štáte nevyjadrila.
Faktom je, že po jej vystúpení v Katare sa na ňu zniesla taká spŕška kritiky, že podľa tých, ktorým prekáža, jednoznačne stratila morálne právo pokračovať vo výkone svojej funkcie. „Je antisemitská," povedal šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar, pričom poukázal na jej dlhodobú snahu zastávať sa radikálneho palestínskeho hnutia Hamas. „Albanesová je nebezpečná postava, ktorá naďalej zneužíva svoje postavenie na presadzovanie zdiskreditovaných konšpiračných teórií a ktorá zastupuje skôr extrémistickú ideologickú agendu než agendu OSN," uviedol vo svojom vyhlásení predseda Svetového židovského kongresu Ronald Lauder.
Šíri nenávisť voči Židom
Medzi tými, ktorí žiadajú odstúpenie Albanesovej, je tiež riaditeľka Inštitútu ľudských práv a holokaustu na židovskej univerzite v New Yorku. Anne Bayefská poukázala na to, že táto Talianka živí antisemitizmus ako osoba platená z rozpočtu OSN. „Šíri nenávisť voči Židom. Jej najbližšou obdobou je nacistický propagandista Joseph Goebbels," povedala pre server Israel National News.
Bayefská upozornila na to, že Albanesová tiež podporuje bludy o tom, že Židia finančne ovládajú svet. Zároveň upriamila pozornosť na to, ako podľa nej zneli presne slová, ktoré povedala v Katare: „Namiesto toho, aby zastavili Izrael, väčšina sveta ho vyzbrojila a používa politické výhovorky… My, ktorí nekontrolujeme veľké objemy finančného kapitálu, algoritmy a zbrane, vidíme, že ľudstvo má spoločného nepriateľa." Z tohto kontextu je zjavné, že Albanesová považuje za spoločnú hrozbu Izrael. Talianka však pre televíznu stanicu France 24 povedala, že o židovskom štáte sa takto nikdy explicitne nevyjadrila a sťažuje sa, že jej slová boli zmanipulované.
Ministri žiadajú oddchod Albanesovej
USA neznášajú túto Talianku už dlhší čas, odkedy prišiel do Bieleho domu Donald Trump, ktorý je silný podporovateľ židovského štátu. Po afére v Katare sa proti nej jasne obrátili aj šéfovia diplomacie v Nemecku a vo Francúzsku. „Rešpektujem systém nezávislých spravodajcov OSN. Pani Albanesová však v minulosti urobila veľa nevhodných poznámok. Odsudzujem jej nedávne vyhlásenia o Izraeli. Na svojej pozícii je neudržateľná," napísal na sociálnej sieti X nemecký minister Johann Wadephul. „Francúzsko bezvýhradne odsudzuje poburujúce a odsúdeniahodné slová pani Albanesovej," citovala agentúra AFP Jeana-Noela Barrota.
Podobne reagoval český minister zahraničných vecí Petr Macinka: „Trpezlivosť má svoje hranice. Zvláštna spravodajkyňa OSN Albanesová by mala odstúpiť zo svojej funkcie," zdôraznil na sieti X. Ku krajinám, ktoré ju nechcú ďalej vidieť v službách OSN, sa zaradilo aj jej rodné Taliansko.
Netanjahua prirovnala v Hitlerovi
Je Albanesová naozaj autorka mnohých „nevhodných poznámok," ako sa zmienil nemecký minister Wadephul? Nestranný čitateľ si vytvorí obraz určite sám. Žiada sa však poznamenať, že časť jej výrokov zapadá do skrytej, nepriamej nenávisti, iné slová sú, naopak, do očí bijúce. Mimovládna organizácia UN Watch, ktorá monitoruje činnosť OSN, zozbierala vety Albanesovej, ktoré si treba všimnúť pri hodnotení, či je alebo nie je protiizraelská, respektíve protižidovská.
„Dnešné násilie treba dať do kontextu," podotkla 7. októbra 2023, keď palestínski teroristi pozabíjali stovky izraelských civilistov a mnohých uniesli. Odmietla označiť tento masaker za najhoršiu protižidovskú udalosť vo svete od obdobia holokaustu, naopak, uviedla, že „to bola reakcia na izraelský útlak".
V júli 2024, keď Izrael pokračoval v brutálnom zásahu v Pásme Gazy, Albanesová prirovnala izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Adolfovi Hitlerovi. V tom istom roku hovorila, že v Izraeli platia rasové zákony, ktoré sú porovnateľné s legislatívou nacistického Nemecka. „Gaza je najväčší koncentračný tábor 21. storočia," uviedla pri inej príležitosti (faktom je, že Izrael čelil ostrej kritike z celého sveta za svoj postup proti Palestínčanom).
Ešte viac výrokov Albanesovej zozbierala Liga proti hanobeniu v USA. Vládnutie v Izraeli spravodajkyňa OSN prirovnala k tomu, čo predvádza radikálne hnutie Taliban v Afganistane. Naopak, prejavila sympatie k Hamasu, o ktorom utrúsila, že je oprávnený bojovať proti násiliu páchanému Izraelom. Na druhe strane sa nevyhla zámeru paušalizovať: „Veľmi málo ľudí v Izraeli sa stavia proti genocíde, okupácii, apartheidu, väčšina izraelskej spoločnosti otvorené jasá a žiada viac…"