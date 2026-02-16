Manželku predal na sex vyše stovke mužov, skončil vo väzbe

Fio bankaFio banka
Švédska prokuratúra v pondelok oznámila, že muž zo severu krajiny je podozrivý z napomáhania viac ako 100 mužom pri kupovaní si sexuálnych služieb s jeho manželkou.

16.02.2026 19:02
Francúzska tlačová agentúra vysvetľuje, že švédsky zákon o prostitúcii zakazuje kupovanie sexu, nie však jeho predaj.

Polícia v októbri 2025 zadržala muža vo veku okolo 60 rokov po tom, ako ho jeho manželka nahlásila polícii. Odvtedy je vo väzbe, povedala prokurátorka Ida Annerstedtová.

„Je podozrivý z toho, že uľahčoval alebo finančne profitoval z predaja sexuálnych služieb žalobkyne,“ objasnila. Muž je podľa nej vo väzbe pre podozrenie z „dohadzovania“.

Polícia podľa nej vyšetruje aj ďalšie možné zločiny, ale s odvolaním sa na dôvernosť vyšetrovania odmietla poskytnúť podrobnosti. Podľa AFP tiež nechcela povedať, či žena vo veku okolo 50 rokov, bola nútená predávať sex alebo nie.

Husamettin Dogan Čítajte viac „Nemal som v úmysle znásilniť ju, nalákali ma.“ Mužovi, ktorý popieral znásilnenie Pelicotovej, zvýšili trest

K týmto predpokladaným činom zrejme došlo od januára 2022 do zadržania jej manžela v októbri minulého roka.

Annerstedtová povedala, že podanie obvinenia očakáva 13. marca.

sex, mladí ľudia, láska, vášeň, posteľ Čítajte viac Francúzsko ruší „manželskú povinnosť“. Sex v manželstve nebude povinný

Prokuratúra tvrdí, že sa podarilo identifikovať 120 osôb, ktoré sú podozrivé z kupovania si sexuálnych služieb. Je však nepravdepodobné, že všetci z nich budú súčasťou hlavného vyšetrovania. Po uzavretí tohto prípadu by mohli policajti začať samostatné vyšetrovanie kupujúcich sexuálne služby.

Švédska televízia SVT informovala, že muž odmietol obvinenie a už v minulosti bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane napadnutia a nezákonného nátlaku.

