Chcel útočiť na koncerte Swiftovej, Rakúsko obžalovalo muža z terorizmu

Všetky tri koncerty v rakúskom hlavnom meste na Štadióne Ernsta Happela boli v lete 2024 zrušené po tom, ako úrady varovali pred plánovanými útokmi.
Rakúšan je obvinený z členstva v teroristickej organizácii od mája 2023 a „z plánovania a prípravy teroristického útoku na koncert speváčky Taylor Swift“, uviedla prokuratúra vo svojom stanovisku.
Hlavný podozrivý, ktorý je vo väzbe od svojho zatknutia v auguste 2024, čelí aj ďalším obvineniam, dodala prokuratúra.
Zdieľaním propagandy Islamského štátu (IS) prostredníctvom rôznych komunikačných služieb a ďalších trestných činov sa podieľal na činnosti IS a „otvorene sa s ňou stotožňoval“.
Pri plánovaní útoku na koncert sa údajne pokúsil získať zbrane a pracoval na výrobe šrapnelovej bomby „špecifickej pre útoky IS“. Dostal tiež pokyny od iných členov organizácie na manipuláciu s výbušninami, uviedla prokuratúra.
Je taktiež podozrivý z účasti na ďalších plánovaných útokoch v zahraničí, aj keď k nim nikdy nedošlo.
V prípade uznania viny mu hrozí 20 rokov väzenia.
V roku 2025 berlínsky súd poslal len 16-ročného sýrskeho mladíka na jeden a pol roka do väzenia za účasť na plánovaní spomínaného útoku na koncert Swiftovej.