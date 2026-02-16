Rusi zostali bez Starlinku ako slepí. Ukrajina náhle dobyla späť vyše 200 kilometrov štvorcových

Fio bankaFio banka
Ukrajinskej armáde sa minulý týždeň podarilo získať späť 200 kilometrov štvorcových územia. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na svoj výpočet. Podľa nej ide o najrýchlejší postup ukrajinskej armády od leta roku 2023. Niektorí vojenskí analytici sa domnievajú, že za vojenskými úspechmi ukrajinskej armády stoja problémy s internetovým systémom Starlink, ktoré vo februári zaznamenala ruská armáda.

16.02.2026 19:15
AFP pre svoj výpočet použila údaje amerického Inštitútu pre výskum vojny (ISW). Podľa agentúry ukrajinská armáda minulý týždeň získala naspäť 201 kilometrov štvorcových. Minulý týždeň ruská armáda získala nové územie len v pondelok, po zvyšok týždňa postupovala ukrajinská armáda.

Územie, ktoré Ukrajina dobila od stredy do nedele, je takmer rovnako veľké ako ruské zisky za celý december. ISW, ktorý spolupracuje s americkým think-tankom Critical Threats Project, uviedlo, že výpadky spojenia výrazne narušili schopnosť ruských jednotiek koordinovať obranu.

Znovu dobyté územie sa nachádza približne 80 kilometrov východne od mesta Záporožie, teda v oblasti, kde ruské jednotky od leta 2025 dosiahli významný pokrok.

Agentúra AFP cituje analýzu ISW, podľa ktorej postupu ukrajinskej armády pravdepodobne napomohli problémy, ktoré má ruská armáda s používaním komunikačného systému Starlink. Americká spoločnosť SpaceX, ktorá systém prevádzkuje, uviedla, že zaviedla opatrenia proti využívaniu tohto systému ruskou armádou. Tá ho používala napríklad na navádzanie bezpilotných prostriedkov.

Vojenskí pozorovatelia ešte 5. februára zaznamenali narušenie antén Starlinku, po tom, čo americký podnikateľ Elon Musk oznámil „opatrenia“ na ukončenie užívania tejto technológie Kremľom, pripomína AFP.

Agentúra AFP uvádza, že pred vypuknutím vojny pred takmer štyrmi rokmi Rusko kontrolovalo sedem percent ukrajinského územia. V súčasnosti to je 19,5 percenta, pred rokom to bolo 18,6 percenta. Rozloha Ukrajiny je vyše 603.000 kilometrov štvorcových.

Ukrajinská armáda sa k detailom operácií nevyjadrila, no Kyjev dlhodobo tvrdí, že narušenie ruských komunikačných systémov je jedným z kľúčových faktorov úspechu na bojisku.

