Ukrajincom sa znechutil ich rodák, legendárny Bubka. Odoberie mu Zelenskyj po rente aj vyznamenanie?

Bubka je člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV), preto Ukrajinci mali pod drobnohľadom, ako sa postaví ku kauze skeletonistu Vladyslava Heraskevyča. Pripomeňme, že tohto 27-ročného Ukrajinca potrestali za to, že mal na prilbe zobrazené tváre ukrajinských športovcov, ktorí zomreli počas ruskej agresie. MOV zdôvodnil jeho vylúčenie tým, že porušil pravidlá o politických gestách. Heraskevyč sa odvolal, ale nepochodil, takže štartovať na olympiáde nakoniec nemohol.
„V minulosti bol Bubka vplyvný líder v ukrajinskom športe, teraz o tejto veci mlčal napriek očakávaniam, že bude v MOV obhajovať ukrajinské záujmy. Jeho mlčanie vyvolalo aj kritiku na sociálnych sieťach," poznamenala agentúra Ukrinform. Ukrajinské médiá pritom poukazujú na to, že Bubka v rokoch 2007 – 2022 vykonával funkciu predsedu Národného olympijského výboru Ukrajiny.
V Kyjeve majú Bubkovi za zlé aj to, že ako člen MOV, ktorého v júli 2024 opäť zvolili do tohto orgánu na ďalších osem rokov, nikdy neurobil nič jednoznačné, aby sa pričinil o potrestanie ruských športovcov pre inváziu ich vojakov na Ukrajinu vo februári 2022. Výčitiek na jeho adresu pribudlo už toľko, že pred dvomi mesiacmi proti nem zakročil prezident Volodymyr Zelenskyj. Odobral mu doživotnú rentu, ktorú štát vypláca olympijským víťazom. „Je nepravdepodobné, že Bubka týmto rozhodnutím finančne výrazne utrpí. Olympijskí šampióni dostávajú 12112 hrivien mesačne. V tomto prípade však hovoríme o morálnom hodnotení správania jedného z najvýznamnejších športovcov v dejinách Ukrajiny," napísal server 0629. Zmienená suma je v prepočte približne 236 eur.
Zelenskyj postupoval v súlade s ustanovením zákona, ktorý umožňuje ukončiť vyplácanie renty športovcom, ktorí fakticky nežijú na Ukrajine, respektíve s ňou neudržiavajú kontakt. Spolu s Bubkom prezident takto potrestal ešte ďalších šesť olympijských víťazov (štyroch mužov a dve ženy).
Bubkovi v jeho vlasti vyčítajú, že po vpáde ruskej armády na Ukrajinu odišiel v podstate natrvalo do zahraničia. Žije v Monte Carle. Zelenskyj si pravdepodobne „spomenul" na Bubku aj preto, že v roku 2023 server Bihus odhalil, že firma Mont Blanc, ktorú vlastnia tento legendárny športovec a jeho brat Vasilij, pôsobí na územiach okupovanými Rusmi. „V máji 2023 táto spoločnosť podpísala s okupantmi oficiálne zmluvy na dodávku palív. Firma bola založená v Donecku a jej hlavnou činnosťou je obchod s pohonnými hmotami," ozrejmil server 0629.
Čo sa týka mlčania Bubku po diskvalifikácii Heraskevyča, ozval sa aj tento skeletonista. Najprv o sebe pripomenul, že patril medzi tých, čo už dhšie žiadajú odvolať ho z MOV: „Je nehodný účasti v tomto výbore pre jeho odmietnutie odsúdiť ruskú agresiu a pre jeho obchodné vzťahy s okupantmi," citoval Heraskevyča server Dzerkalo tyžnia.
Mimochodom, členom MOV je ešte jeden Ukrajinec. Je to niekdajší minister športu Valerij Borzov. Ten síce verejne reagoval na kauzu diskvalifikácie Heraskevyča, no nepodržal mu chrbát: vyhlásil, že olympijský výbor postupoval v súlade s pravidlami. Športovo zameraný ukrajinský server Šampion preto o obidvoch členoch MOV zverejnil kritický text s ostrým týmto ostrým titulkom: Keď sú ukrajinské hnidy horšie ako moskovské vši.
V roku 2001 sa Bubka stal nositeľom štátneho vyznamenania Hrdina Ukrajiny. Poslankyňa Oksana Savčuková na sociálnej sieti Facebook teraz vyzvala Zelenského, aby zvážil odobratie tohto metálu Bubkovi. „Vyznamenanie Hrdina Ukrajiny nie je o medailách a ani o tituloch. Je to o odhodlaní voči (vlastnej) krajine, o morálnom postavení a o ochote postaviť sa za pravdu, aj keď je to ťažké. Dnes sú skutočnými hrdinami tí, ktorí sa neboja rozprávať o vojne a uctiť si pamiatku padlých," zdôraznila Savčuková.
