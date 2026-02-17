Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Ukrajincom sa znechutil ich rodák, legendárny Bubka. Odoberie mu Zelenskyj po rente aj vyznamenanie?

Ukrajincom sa znechutil ich rodák, legendárny Bubka. Odoberie mu Zelenskyj po rente aj vyznamenanie?

Ukrajincom sa znepáčil ich rodák, ktorý ako prvý človek na svete v skoku o žrdi prekonal výšku šesť metrov. Alebo lepšie povedané až znechutil. Legendárnemu Sergejovi Bubkovi dlhodobo vyčítajú, že doteraz nedokázal jednoznačne odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu, a najnovšie im prekáža, ako sa zachoval v prípade ukrajinského športovca, ktorého vylúčili zo zimnej olympiády v Taliansku.

17.02.2026 11:00
Sergej Bubka Profimedia foto Foto:
Sergej Bubka
debata (3)
Žiadni mŕtvi Ukrajinci. MOV zakázal olympionikovi prilbu s motívom zosnulých športovcov
Video
Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladislav Heraskevič uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu na ZOH 2026 zakázal nosiť prilbu na pamiatku športovcov, ktorí zahynuli počas vojny Ukrajine. / Zdroj: Reuters

Bubka je člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV), preto Ukrajinci mali pod drobnohľadom, ako sa postaví ku kauze skeletonistu Vladyslava Heraskevyča. Pripomeňme, že tohto 27-ročného Ukrajinca potrestali za to, že mal na prilbe zobrazené tváre ukrajinských športovcov, ktorí zomreli počas ruskej agresie. MOV zdôvodnil jeho vylúčenie tým, že porušil pravidlá o politických gestách. Heraskevyč sa odvolal, ale nepochodil, takže štartovať na olympiáde nakoniec nemohol.

„V minulosti bol Bubka vplyvný líder v ukrajinskom športe, teraz o tejto veci mlčal napriek očakávaniam, že bude v MOV obhajovať ukrajinské záujmy. Jeho mlčanie vyvolalo aj kritiku na sociálnych sieťach," poznamenala agentúra Ukrinform. Ukrajinské médiá pritom poukazujú na to, že Bubka v rokoch 2007 – 2022 vykonával funkciu predsedu Národného olympijského výboru Ukrajiny.

Rusi zasiahli detskú nemocnicu. Britský ambasádor spomína na útok v Kyjeve
Video
Bilal Zahid je britský veľvyslanec na Slovensku. V rokoch 2023 až 2024 slúžil na Ukrajine. / Zdroj: TV Pravda/Robert Hüttner

V Kyjeve majú Bubkovi za zlé aj to, že ako člen MOV, ktorého v júli 2024 opäť zvolili do tohto orgánu na ďalších osem rokov, nikdy neurobil nič jednoznačné, aby sa pričinil o potrestanie ruských športovcov pre inváziu ich vojakov na Ukrajinu vo februári 2022. Výčitiek na jeho adresu pribudlo už toľko, že pred dvomi mesiacmi proti nem zakročil prezident Volodymyr Zelenskyj. Odobral mu doživotnú rentu, ktorú štát vypláca olympijským víťazom. „Je nepravdepodobné, že Bubka týmto rozhodnutím finančne výrazne utrpí. Olympijskí šampióni dostávajú 12112 hrivien mesačne. V tomto prípade však hovoríme o morálnom hodnotení správania jedného z najvýznamnejších športovcov v dejinách Ukrajiny," napísal server 0629. Zmienená suma je v prepočte približne 236 eur.

Zelenskyj postupoval v súlade s ustanovením zákona, ktorý umožňuje ukončiť vyplácanie renty športovcom, ktorí fakticky nežijú na Ukrajine, respektíve s ňou neudržiavajú kontakt. Spolu s Bubkom prezident takto potrestal ešte ďalších šesť olympijských víťazov (štyroch mužov a dve ženy).

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...

Bubkovi v jeho vlasti vyčítajú, že po vpáde ruskej armády na Ukrajinu odišiel v podstate natrvalo do zahraničia. Žije v Monte Carle. Zelenskyj si pravdepodobne „spomenul" na Bubku aj preto, že v roku 2023 server Bihus odhalil, že firma Mont Blanc, ktorú vlastnia tento legendárny športovec a jeho brat Vasilij, pôsobí na územiach okupovanými Rusmi. „V máji 2023 táto spoločnosť podpísala s okupantmi oficiálne zmluvy na dodávku palív. Firma bola založená v Donecku a jej hlavnou činnosťou je obchod s pohonnými hmotami," ozrejmil server 0629.

Čo sa týka mlčania Bubku po diskvalifikácii Heraskevyča, ozval sa aj tento skeletonista. Najprv o sebe pripomenul, že patril medzi tých, čo už dhšie žiadajú odvolať ho z MOV: „Je nehodný účasti v tomto výbore pre jeho odmietnutie odsúdiť ruskú agresiu a pre jeho obchodné vzťahy s okupantmi," citoval Heraskevyča server Dzerkalo tyžnia.

Systém Patriot vymazal ruské balistické rakety z ukrajinskej oblohy
Video
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo kombinované útoky na Ukrajinu a mení taktiku pri nasadzovaní balistických rakiet aj striel s plochou dráhou letu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Mimochodom, členom MOV je ešte jeden Ukrajinec. Je to niekdajší minister športu Valerij Borzov. Ten síce verejne reagoval na kauzu diskvalifikácie Heraskevyča, no nepodržal mu chrbát: vyhlásil, že olympijský výbor postupoval v súlade s pravidlami. Športovo zameraný ukrajinský server Šampion preto o obidvoch členoch MOV zverejnil kritický text s ostrým týmto ostrým titulkom: Keď sú ukrajinské hnidy horšie ako moskovské vši.

V roku 2001 sa Bubka stal nositeľom štátneho vyznamenania Hrdina Ukrajiny. Poslankyňa Oksana Savčuková na sociálnej sieti Facebook teraz vyzvala Zelenského, aby zvážil odobratie tohto metálu Bubkovi. „Vyznamenanie Hrdina Ukrajiny nie je o medailách a ani o tituloch. Je to o odhodlaní voči (vlastnej) krajine, o morálnom postavení a o ochote postaviť sa za pravdu, aj keď je to ťažké. Dnes sú skutočnými hrdinami tí, ktorí sa neboja rozprávať o vojne a uctiť si pamiatku padlých," zdôraznila Savčuková.

Jeden zahynul pri Kyjeve, ďalší pri obrane...
Prvé úmrtia športovcov – prevažnej väčšiny...
+13Aj Jevhen Malyšev zomrel v prvých dňoch vojny....

Sergej Bubka

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Sergej Bubka #vojna na Ukrajine #Vladislav Heraskevič
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"