KVÍZ: Ako dobre poznáte udalosti a aktérov vojny na Ukrajine, ktorá má za sebou už štyri roky zabíjania?

Je to vojna, ktorá už trvá dokonca dlhšie v porovnaní s bojmi, čo viedla sovietska armáda proti nacistickým okupantom. Urobte si test, čo o nej viete.

23.02.2026 00:00
cherson Foto: ,
Zničená štátna budova slúžiaca civilným potrebám v ukrajinskom meste Chersone, ktorá sa stala terčom ruských útokov.
Tento týždeň uplynú presne štyri roky odvtedy, čo ruská armáda vtrhla na Ukrajinu. Otestujte sa, ako dobre sa vyznáte v hlavných udalostiach tohto strašného ozbrojeného konfliktu, a tiež si preverte svoje vedomosti o významných postavách tejto vojny.

Ako dobre poznáte udalosti a aktérov vojny na Ukrajine, ktorá vstúpila do piateho roku bojov?

