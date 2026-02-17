ONLINE: Rusko a Ukrajina budú rokovať v Ženeve, sporný bod ostáva. Rusi útočili v Odese

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 454 dní
- Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine pokračujú v Ženeve
6:59 Najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenie pri nočnom ruskom útoku na Odese, oznámil na sociálnej sieti náčelník vojenskej správy prístavného mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak. Ruské drony okrem Odesy napadli aj Dnipro, napísal portál Ukrajinska pravda bez ďalších podrobností.
„Nepriateľ zaútočil na Odesu. V dôsledku je poškodený objekt infraštruktúry a civilnej budovy. V jednej štvrti vypukol požiar na horných podlažiach obytného domu. V inej štvrti bol poškodený sklad a stanice technickej kontroly. Vie sa o dvoch zranených,“ napísal Lysak na telegrame.
Rusko, ktoré proti Ukrajine vojnu vedie už skoro štyri roky, každú noc podniká vzdušné údery na susednej krajine. Od jesene ruská armáda opäť zintenzívnila útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V posledných týždňoch, keď teploty na Ukrajine padajú hlboko pod nulu, Rusi opakovane zasahujú energetický sektor a Ukrajinci sa ocitajú bez tepla a elektriny.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ukrajinské drony tiež útočia v hĺbke ruského územia. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 76 ukrajinských dronov nad štyrmi ruskými regiónmi, anektovaným Krymom a nad Čiernym a Azovským morom počas pondelkového večera. (čtk)
6:27 Predstavitelia Ukrajiny a Ruska sa v utorok a stredu stretnú vo švajčiarskej Ženeve na ďalšom kole mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi. Rozhovory sa pravdepodobne zamerajú na otázku územia, ktorá ostáva hlavným sporným bodom.
Podľa agentúr AP a Reuters nemožno počas nadchádzajúcej schôdzky očakávať výrazný pokrok v rokovaniach, keďže obe strany sa naďalej držia svojich vyjednávacích pozícií v kľúčových otázkach.
Ruskú delegáciu s približne 20 členmi vrátane šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU Igora Kosťukova povedie Vladimir Medinskij, poradca prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinskú delegáciu opäť povedie Rustem Umerov, jej súčasťou bude aj šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia.
Za Spojené štáty sa na stretnutí za zatvorenými dverami zúčastnia vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí budú v Ženeve viesť aj rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe.
Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj Kyjev, aby dosiahli dohodu s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu najneskôr do júna. V pondelok na palube lietadla Air Force One vyhlásil, že pôjde o „veľké rokovania“, a dodal, že Kyjev „by mal rýchlo zasadnúť k rokovaciemu stolu“.
Kľúčovým sporným bodom zostáva východoukrajinský región Donbas, ktorý si Rusko nárokuje celý, hoci má pod kontrolou len približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta.
„Tentokrát plánujeme diskutovať o širšom spektre tém so zameraním na kľúčové otázky týkajúce sa území a ďalších požiadaviek,“ ozrejmil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Okrem území majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory aj na kontrolu Záporožskej jadrovej elektrárne či možnú úlohu západných vojsk na Ukrajine po ukončení vojny.
Rokovania sa presúvajú na juh Švajčiarska do mesta s približne 200-tisíc obyvateľmi. Predchádzajúce dve kolá sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v pomere 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, konkrétne výsledky však okrem tejto dohody nezverejnili.
Nové kolo v Ženeve sa uskutoční týždeň pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu. Počas konfliktu zahynuli desaťtisíce ľudí, milióny museli opustiť svoje domovy a mnohé ukrajinské mestá, obce i dediny zostali zničené, pripomína Reuters.
Rusko okupuje približne 20 percent ukrajinského územia vrátane Krymu a častí východného Donbasu, ktoré získalo ešte pred inváziou v roku 2022. Putin verí, že čas hrá v jeho prospech a že podpora Ukrajiny zo strany západných spojencov bude postupne slabnúť, tvrdia podľa AP západní predstavitelia a analytici. (tasr, reuters, ap)