Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Farár mal desaťtisíce fotografií a videí s detskou pornografiou. Jej držbu prirovnal k zbieraniu známok

Farár mal desaťtisíce fotografií a videí s detskou pornografiou. Jej držbu prirovnal k zbieraniu známok

Dánsky farár, ktorý sa postavil pred súd kvôli tomu, že mal desaťtisíce fotografií a videí s detskou pornografiou, v pondelok počas procesu vyhlásil, že mu ich získavanie pripomínalo zbieranie známok, aj keď nevhodné. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na dánske médiá.

17.02.2026 07:19
Kríž / Cirkev / Church / Nábožentvo / Viera /... Foto: ,
debata (22)

U šesťdesiatročného duchovného sa našlo viac ako 80-tisíc fotografií a 2 300 videí, z ktorých niektoré si stiahol aj do svojho pracovného počítača. Okolo 700 videí polícia radí do najzávažnejšej kategórie, pretože zobrazujú násilie alebo donútenie.

Tom Thygesen Frederiksen sa na súde k držbe detskej pornografie priznal, zároveň ale uviedol, že za obsah nikdy neplatil a ani ho deti sexuálne nepriťahovali. Závislosť na pornografii si podľa svojich slov vytvoril, keď na internete klikol na odkaz so zakázanými fotografiami, ktoré ho fascinovali práve tým, že boli zakázané.

Na otázku, prečo sťahoval také veľké množstvo súborov, odpovedal, že to bolo „ako zbieranie známok – ale úplne nevhodným spôsobom“. Muž, ktorý predtým viedol pastoračné skupiny pre deti, tiež vyjadril hlbokú ľútosť.

Štátne zastupiteľstvo chce, aby Frederiksen, ktorý bol najskôr zbavený výkonu úradu farára a následne rezignoval, dostal najmenej šesťmesačný trest väzenia. Rozsudok má byť vynesený 25. februára.

smartphone / Phone / Mobile / Computer / Čítajte viac Viac ako 6-tisíc fotografií a 2000 videí. Dánskeho exministra súdia pre škandál s detskou pornografiou
Facebook X.com 22 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #súdy #Dánsko #detská pornografia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"