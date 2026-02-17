Farár mal desaťtisíce fotografií a videí s detskou pornografiou. Jej držbu prirovnal k zbieraniu známok

U šesťdesiatročného duchovného sa našlo viac ako 80-tisíc fotografií a 2 300 videí, z ktorých niektoré si stiahol aj do svojho pracovného počítača. Okolo 700 videí polícia radí do najzávažnejšej kategórie, pretože zobrazujú násilie alebo donútenie.
Tom Thygesen Frederiksen sa na súde k držbe detskej pornografie priznal, zároveň ale uviedol, že za obsah nikdy neplatil a ani ho deti sexuálne nepriťahovali. Závislosť na pornografii si podľa svojich slov vytvoril, keď na internete klikol na odkaz so zakázanými fotografiami, ktoré ho fascinovali práve tým, že boli zakázané.
Na otázku, prečo sťahoval také veľké množstvo súborov, odpovedal, že to bolo „ako zbieranie známok – ale úplne nevhodným spôsobom“. Muž, ktorý predtým viedol pastoračné skupiny pre deti, tiež vyjadril hlbokú ľútosť.
Štátne zastupiteľstvo chce, aby Frederiksen, ktorý bol najskôr zbavený výkonu úradu farára a následne rezignoval, dostal najmenej šesťmesačný trest väzenia. Rozsudok má byť vynesený 25. februára.Čítajte viac Viac ako 6-tisíc fotografií a 2000 videí. Dánskeho exministra súdia pre škandál s detskou pornografiou