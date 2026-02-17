Po Nemcoch aj Francúzi. Paríž má „vážny záujem“ o poľský Piorun, používajú ho aj USA

Francúzsko je ďalšou krajinou EÚ, ktorá nedávno prejavila záujem o získanie systému Piorun. Minulý piatok hovoril námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk o „predbežnom záujme“ Nemecka o kúpu týchto systémov. Medzi jeho užívateľov už patria Ukrajina, Švédsko, Belgicko, Nórsko, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko a USA.
Prenosný protilietadlový systém Piorun (Thunderbolt) sa považuje za jeden z najúčinnejších ručne odpaľovaných protilietadlových systémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, píše PAP.
Je schopný zacieliť nízko letiace lietadlá, vrtuľníky, drony a strely s plochou dráhou letu. Má dosah od 500 do viac než 6-tisíc metrov a dokáže bojovať proti cieľom vo výškach od desiatich do 4-tisíc metrov.
Systém získal uznanie za svoju vysokú účinnosť na Ukrajine, kde bol použitý na efektívne zasiahnutie rôznych ruských lietadiel. Informáciu o záujme Francúzska o kúpu systémov Piorun ako prvý zverejnil portál Defence24.Čítajte viac Piorun a Barak – aké rakety protivzdušnej obrany chce Slovensko nakúpiť?