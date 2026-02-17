Fio bankaFio banka
Po Nemcoch aj Francúzi. Paríž má „vážny záujem“ o poľský Piorun, používajú ho aj USA

Francúzsko prejavilo „vážny záujem“ o kúpu poľských prenosných protilietadlových raketových systémov krátkeho doletu Piorun. V pondelok o tom informovala agentúra PAP s odvolaním sa na zdroje blízke ministerstvu obrany

17.02.2026 07:42
Francúzsko je ďalšou krajinou EÚ, ktorá nedávno prejavila záujem o získanie systému Piorun. Minulý piatok hovoril námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk o „predbežnom záujme“ Nemecka o kúpu týchto systémov. Medzi jeho užívateľov už patria Ukrajina, Švédsko, Belgicko, Nórsko, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko a USA.

Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Zdroj: SZ RP

Prenosný protilietadlový systém Piorun (Thunderbolt) sa považuje za jeden z najúčinnejších ručne odpaľovaných protilietadlových systémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, píše PAP.

Je schopný zacieliť nízko letiace lietadlá, vrtuľníky, drony a strely s plochou dráhou letu. Má dosah od 500 do viac než 6-tisíc metrov a dokáže bojovať proti cieľom vo výškach od desiatich do 4-tisíc metrov.

Systém získal uznanie za svoju vysokú účinnosť na Ukrajine, kde bol použitý na efektívne zasiahnutie rôznych ruských lietadiel. Informáciu o záujme Francúzska o kúpu systémov Piorun ako prvý zverejnil portál Defence24.

