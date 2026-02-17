„Všetci, ktorých poznám, sú pripravení bojovať do konca.“ Kanaďanka bojujúca za Ukrajinu opísala, prečo vymenila tank za drony

Brittney strávila celú svoju profesionálnu kariéru v kanadskej armáde. V roku 2023 školila ukrajinských tankistov v ovládaní tankov Leopard. Práve vtedy dospela k presvedčeniu, že na Ukrajine môže urobiť viac než doma, a preto sa rozhodla vstúpiť do ukrajinskej armády. Odmietla službu v Medzinárodnej légii – chcela slúžiť priamo s Ukrajincami. Ešte pred nástupom sa naučila plynulo po ukrajinsky a rozhovor pre Ukrinform poskytla v tomto jazyku.
Slúži v najhorúcejšom smere
Dnes pôsobí na pokrovskom smere, ktorý označuje za „ťažký“ a „horúci“. Z pôvodnej tankistky sa stala operátorka FPV dronov. Práve bezpilotné technológie sú podľa nej témou, ktorá najviac zaujíma jej známych i kolegov z kanadskej armády. „Vždy ich zaujíma počuť o modernej vojne,“ hovorí. Podľa jej slov sa pýtajú najmä na drony: „ako fungujú, aký majú úspech. Všetky otázky sú o tom.“
Podľa jej slov však Kanada na takýto typ konfliktu pripravená nie je. „Môžem hovoriť len o Kanade. Tá nie je pripravená. Nikto tam neučí ovládať drony. Trochu s tým začínajú, ale nedeje sa to tak rýchlo, ako by bolo treba,“ konštatuje.
Zmena bojiska a tuhá zima
Zmena bojiska sa podľa nej dotkla aj tradičných zbraní. Tanky na Ukrajine podľa jej skúseností už neplnia úlohu, akú mali kedysi. Sú síce nasadené, no väčšinou z uzavretých pozícií ďaleko od frontu a fungujú skôr ako delostrelectvo. Priame nasadenie tankov na línii dotyku označuje za v zásade nemožné. Do budúcnosti však ich návrat nevylučuje – ak sa podarí vyvinúť účinnú protidronovú ochranu.
Realita frontu je však tvrdá nielen technologicky, ale aj fyzicky. Aktuálna zima patrí podľa jej slov k najchladnejším za posledné roky. Hoci pochádza z oblasti Kanady, kde teploty klesajú na mínus 30 až 40 stupňov Celzia, rozdiel cíti výrazne. „Môže byť –30 °C až –40 °C a necítite to tak, ako tu –10 °C alebo dokonca –5 °C,“ vysvetľuje. Problémom je vlhkosť. „Sedieť na pozícii vo vlhkom chlade je veľmi ťažké.“
Na zahriatie v zákopoch používajú zákopové sviečky a chemické ohrievače, ktoré si vkladajú do rukavíc, topánok či spacákov. Nebezpečné sú aj samotné presuny. Vojaci musia prechádzať štyri až desať kilometrov lesnými pásmi, často bez krytia. „Drony vidia, ako sa ľudia pohybujú,“ upozorňuje. K tomu sa pridávajú mínové polia, ktoré sú pod snehom neviditeľné. Najrizikovejší je podľa nej práve moment rotácie, keď jednotky nastupujú alebo opúšťajú pozície. Ich jednotka sa snaží držať dvojtýždňové intervaly, no v prípade zhoršenej situácie sa pobyt môže predĺžiť.
Jej motivácia sa počas služby zmenila
Na otázku budúcnosti odpovedá opatrne. O konci vojny podľa nej „nie je nič známe“ a sama sa snaží sústrediť na prítomnosť. Isté však má jedno – vojačkou zostane. „Chcem. Neviem, kedy sa vojna skončí a či sa vrátim do Kanady alebo zostanem tu, ale aj tak budem vojačkou. To je jediná vec, ktorú viem na 100 percent.“
Jej motivácia sa počas služby zmenila. Pôvodne ju viedlo presvedčenie, že jej schopnosti budú na Ukrajine užitočné. Dnes hovorí o niečom inom: „Každý deň vidím, ako Rusko zabíja nevinných civilistov – deti, dôchodcov. Je to nespravodlivé. Tí ľudia nie sú vojaci.“
Dávnejšie Britney uviedla, že urobí všetko pre to, aby bola na bojisku efektívna a „pomohla Ukrajine zostať slobodnou a nezávislou“.