Americké a holandské esá na ukrajinskom nebi: Kyjev v prísnom utajení nasadil elitných zahraničných pilotov

Ukrajina v posledných týždňoch v prísnom utajení vytvorila novú letku stíhačiek F-16, ktorá má zohrávať kľúčovú úlohu pri ochrane neba nad Kyjevskou oblasťou. Tá je aktuálne neustále terčom ruských útokov.

17.02.2026 09:30
Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video
Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. / Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA

Na vznik jednotky upozornil francúzsky portál Intelligence Online, špecializujúci sa na spravodajské informácie. Podľa jeho zistení bola letka sformovaná tak, aby mohla operovať s novými strojmi F-16 a posilniť obranu vzdušného priestoru pred ruskými raketami a dronmi.

Americkí aj holandskí piloti bez hodností

Súčasťou jednotky sú ukrajinskí, americkí aj holandskí piloti. Americkú zložku tvoria letci s rozsiahlymi bojovými skúsenosťami z Afganistanu. Jeden z nich sa podľa portálu nedávno zapojil do operácií na Blízkom východe a následne sa pridal k obrane Ukrajiny.

Holandsko vyslalo pilotov vycvičených v elitných európskych školách vzdušného boja. Špecializujú sa na moderné taktiky zachytávania cieľov a technologicky pokročilé formy leteckej vojny.

Chirurgická presnosť francúzskych 'kladív': stíhačka MiG-29 zdemolovala budovu s kľúčovými ruskými jednotkami
Lietadlo ukrajinských vzdušných síl zničilo pomocou vysokopresnej leteckej munície budovu, ktorá bola využívaná ruskými operátormi FPV dronov v severnom sektore. / Zdroj: Soniašnyk / Telegram

Portál Intelligence Online spresňuje, že západní veteráni podpísali dočasné kontrakty s rotáciou na šesť mesiacov, pričom existuje možnosť ich predĺženia. V rámci ukrajinskej armádnej štruktúry však nemajú pridelené oficiálne hodnosti.

Denné zachytávanie rakiet aj dronov

Úlohou letky je každodenné zachytávanie ruských striel s plochou dráhou letu Kalibr a Ch-101, ako aj dronov typu Geran-5. Stíhačky F-16 zároveň vykonávajú pravidelné hliadkovanie vrátane nočných letov, aby zabezpečili čo najširšie radarové pokrytie a čo najrýchlejšiu reakciu na hrozby.

Významnou výhodou západných pilotov sú ich skúsenosti s moderným technologickým vybavením. Ide najmä o zameriavacie a prieskumné kontajnery (podvesy) Sniper, ktoré umožňujú identifikovať ciele na veľké vzdialenosti a sledovať rakety či drony aj v tme alebo pri oblačnosti. Ukrajinskí piloti si tieto systémy postupne osvojujú, no skúsení veteráni podľa dostupných informácií proces výcviku výrazne urýchľujú.

Už v roku 2023 Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny pripúšťali, že cudzinci s potrebnou špecializáciou by mohli pôsobiť ako piloti alebo technici. Oficiálne informácie o prítomnosti zahraničných pilotov sa však doposiaľ neobjavili.

Veliteľ bojovej letky F-16 pplk. Gregor: Američania nás už neučili ako lietať, ale ako použiť zbraňové systémy
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že ruskí okupanti sa pripravujú na nové masívne údery na ukrajinskú energetiku. Podľa jeho slov chce nepriateľ využiť posledné zimné mrazy.

