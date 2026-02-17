Pri požiari domu blízko Barcelony zahynulo päť mladých ľudí

Hasiči dostali hlásenie o požiari domu v Manlleu v pondelok krátko po deviatej večer. Najmenej štyri obete boli nájdené vo vnútri priestoru, kde vypukol požiar. Z doteraz nejasných dôvodov sa títo ľudia nemohli dostať von. Dnes potvrdili päť obetí, ktorých vek bol mal byť určený počas dopoludnia. Niektoré telá boli spálené na nepoznanie, napísal denník El Periódico. Podľa neho je ale jasné, že všetky obete boli mladí ľudia a niektorí mohli byť neplnoletí.
Požiar vznikol v skladovacom priestore na streche budovy. Niektoré médiá pôvodne písali o tom, že priestor bol využívaný na bývanie, čo sa ale zatiaľ nepotvrdilo, napísal denník El País. Nie je jasný ani dôvod, prečo tam mladí ľudia boli. Denník El Periódico s odvolaním sa na ľudí zo susedstva uviedol, že tam mladí chodili fajčiť.
Starosta mesta Manlleu Arnau Rovira dnes ráno kvôli nešťastiu vyhlásil trojdňový oficiálny smútok a na 19.00 h vyzval k minúte ticha za obete.