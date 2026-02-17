Mikroskopický votrelec v lesoch. Francúzsko má problém, potvrdilo prvý výskyt nebezpečného škodcu

Stalo sa tak v regióne Nová Akvitánia na juhozápade krajiny, ktorý susedí so Španielskom. V ňom sa škodca už vyskytuje a krajina sa zatiaľ neúspešne snaží o jeho vyhubenie. Len pre tento rok Francúzsko vyčlenilo na vyhubenie škodcov v ohnisku 15 miliónov eur.
O výskyte Francúzi informovali vlani 13. novembra. Háďatko objavili vo vzorke dreva z 15 borovíc v súkromnom lese, ktorý bol určený na produkciu dreva. „V okruhu 500 metrov bola vymedzená zamorená zóna a v okruhu 20 kilometrov nárazníková zóna. Zamorená zóna má aktuálne rozlohu 61 hektárov a nárazníková zóna 36-tisíc hektárov. Francúzske orgány vykonávajú po overení výskytu háďatka ďalšie úkony nevyhnutné na zistenie rozsahu výskytu tohto škodcu,“ povedala Hrabčáková.
Hrozba pre lesníkov
Háďatko je značnou hrozbou pre lesníkov. Ide o necelý milimeter veľkú priesvitnú hlísticu červovitého tvaru, ktorej vývojový cyklus je veľmi rýchly, trvá len niekoľko dní. Pri napadnutí môžu stromy odumierať veľmi rýchlo, najmä v prípade nepriaznivých klimatických podmienok.
Na šírení háďatka sa podieľa chrobák valeriána z čeľade tesárkovitých do vzdialenosti stoviek metrov. Vetrom sa môžu háďatká ale dostať aj na väčšie vzdialenosti a najväčšie riziko predstavuje preprava napadnutého dreva.
Háďatko borovicové sa pôvodne vyskytovalo v severnej Amerike, kde nespôsobuje také škody ako tam, kam sa rozšírilo s dopravou dreva. V Japonsku sa objavilo prvýkrát v roku 1913 a za 100 rokov tam zničilo 28 percent rozlohy borovicových lesov, uvádza ústav na Rastlinolekárskom portáli. V roku 1999 sa dostalo prvýkrát do Európy do Portugalska s drevom z Ázie. Aj napriek snahe o jeho vyhubenie sa rozšírilo po celom Portugalsku a do susedných regiónov Španielska, aj na ostrov Madeira. Dokázalo by sa usídliť aj v chladnej Škandinávii.