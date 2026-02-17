Fio bankaFio banka
Pellegrini a Raši idú do „oslobodené územia“ Azerbajdžanu

Prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši plánujú tento rok navštíviť „oslobodené územia“ Azerbajdžanu. V rozhovore pre azerbajdžanskú tlačovú agentúru APA to uviedol veľvyslanec Slovenskej republiky v Baku Elčin Gasymov, píše TASR.

17.02.2026 10:57
Gasymov pre agentúru APA povedal, že na tento rok je medzi SR a Azerbajdžanom naplánovaných viacero návštev. „V súčasnosti pracujeme na termínoch týchto návštev. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, prezident a predseda Národnej rady počas svojich návštev v Azerbajdžane plánujú navštíviť aj oslobodené územia,“ citovala APA slovenského veľvyslanca.

Pellegrini prijal vlani v decembri v Bratislave azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva. Na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní sa zhodli, že SR a Azerbajdžan sú spriatelené krajiny a strategickí partneri, pričom do budúcnosti chcú ešte viac prehĺbiť vzájomné vzťahy a spoluprácu. Išlo o historicky prvú oficiálnu návštevu hlavy Azerbajdžanu na Slovensku.

Slovenský prezident zas navštívil Azerbajdžan v novembri 2024 pri príležitosti konania Konferencie OSN o zmene klímy (COP29), ktorý sa konal v Baku. Deň pred svojim prejavom rokoval s hostiteľom samitu azerbajdžanským prezidentom Alijeovm.

