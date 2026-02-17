VIDEO: Úžasné divadlo. Súboj čínskych detí a robotov v kung-fu. Kto bol lepší?

V tejto ukážke nabitej energiou všestranní roboti a mladí ľudskí majstri kung-fu predviedli sériu pôsobivých choreografických kúskov a synchronizovaných pohybov v úchvatnom segmente javiska.
Od predvádzania pôvabnej elegancie pohybov bojových umení sa sekvencia čoskoro presunula k temperamntnejšiemu vystúpeniu, ktoré ukázalo obratnosť a fyzickú obratnosť robotov a zanechalo divákov v úžase. Roboti tiež používali tradičné zbrane kung-fu, ako sú meče a nunčaky, a počas vystúpenia predviedli pôsobivú rýchlosť, rovnováhu, koordináciu a presnosť.
Jarný festival alebo Čínsky nový rok je najdôležitejším tradičným sviatkom pre čínsky ľud a sledovanie galavečera Jarného festivalu, známeho aj ako „Chunwan“, je každoročne cenenou súčasťou osláv v stovkách miliónov čínskych domácností. Od svojho prvého vysielania v roku 1983 bol tento galavečer uznaný Guinnessovou knihou rekordov ako najsledovanejší ročný televízny program na planéte.
Samotný Jarný festival bol v decembri 2024 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Jarný festival 2026 tento rok pripadá na utorok a ohlasuje Rok koňa.