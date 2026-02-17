Zomrel americký bojovník za občianske práva Jesse Jackson, spolupracoval aj s Kingom
Americký černošský reverend, publicista, politik a bojovník za občianske práva Jesse Jackson v utorok zomrel vo veku 84 rokov. Informovala o tom jeho rodina, podľa ktorej zomrel v pokoji a obklopený jeho milovanými. Presnú príčinu smrti neuviedla, píše TASR podľa stanice NBC News a agentúry AFP.
TASR
17.02.2026 11:31
Foto: SITA/AP, J. SCOTT APPLEWHITE
Zľava reverend Jesse Jackson, vdova po Martinovi Lutherovi Kingovi Coretta Scott Kingová, vtedajší prezident USA Bill Clinton a americký kongresman John Lewis vedú tisíce demonštrantov cez most Edmunda Pettusa v Selme v Alabame v nedeľu 5. marca 2000 počas 35. výročia Krvavej nedele, keď štátna polícia v Alabame zbila demonštrantov, ktorí sa pokúsili prejsť cez most počas pochodu do Montgomery, kde žiadali volebné práva.
„Náš otec bol lídrom, ktorý slúžil verejnosti – nielen pre našu rodinu, ale aj pre utláčaných, tých, ktorí nemali hlas, a prehliadaných ľudí po celom svete,“ uviedla rodina Jacksonovcov vo vyhlásení.
„Jeho neochvejná viera v spravodlivosť, rovnosť a lásku povzbudila milióny ľudí a my vás žiadame, aby ste si uctili jeho pamiatku tým, že budete pokračovať v boji za hodnoty, podľa ktorých žil,“ dodala rodina.
ROSA PARKS Jesse Jackson a priekopníčka hnutia za občianske práva Rosa Parks sa 19. júna 1990 pripojili k štrajkujúcim pracovníkom spoločnosti Greyhound na zhromaždení pred stanicou Union Station vo Washingtone. Jackson vyzval cestujúcich autobusmi, aby spoločnosť bojkotovali.
Pôvodným menom Jesse Louis Burns sa narodil v roku 1941 v Južnej Karolíne. V 60. rokoch minulého storočia spolupracoval s Martinom Lutherom Kingom, Jr. Podľa AFP bol prítomný pri mnohých dôležitých momentoch v boji za rasovú spravodlivosť v Spojených štátoch a dlhodobo bojoval za práva černochov.
V rokoch 1984 a 1988 kandidoval na post prezidenta USA za Demokratickú stranu a hoci vo voľbách neuspel, podľa AFP dopomohol položiť základy pre zvolenie Baracka Obamu ako prvého černošského prezidenta Spojených štátov o dve desaťročia neskôr.