Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Koniec beztrestného klamania? Táto krajina pripravuje prísne pravidlá pre politikov

Koniec beztrestného klamania? Táto krajina pripravuje prísne pravidlá pre politikov

Osvietená vláda vo Walese sľúbila svojim voličom, že prijme zákon proti vedomému klamaniu politikmi. Zákon je už v prvom čítaní v parlamente.

17.02.2026 13:03
debata (3)
Hoaxy ako vyšité: 7 absurdít, ktorým ľudia uverili, lebo sa objavili na internete
Video

Vo svete, kde sa politické sľuby často pohybujú niekde medzi poéziou a žánrom fantasy, sa Wales rozhodol vyskúšať radikálnu novinku: realitu. Jeho parlament, Senedd, pripravuje legislatívu, ktorá by kriminalizovala vedomé klamstvá politikov. Nie nešťastné „zle pochopené výroky“, nie „vytrhnuté z kontextu“ momenty, ale staré dobré, úmyselné nepravdy.

Ak by zákon prešiel, Wales by sa stal prvou krajinou na svete, kde by sa lož v politike mohla skončiť nielen tlačovou konferenciou, ale aj právnymi následkami. V krajine by tak možno pribudol nový ohrozený druh – politik hovoriaci pravdu. Wales uvažuje o tom, že z hovorenia pravdy urobí súčasť trestného práva. Už samotná predstava politikov konzultujúcich svoje vyhlásenia s právnikom predtým, než niečo povie, je ale absurdná. A to sa týka tak slovenských ako aj svetových lídrov.

Už v prvom čítaní

Návrh zákona má za cieľ zakázať kandidátom a poslancom vedomé zavádzanie verejnosti. Ak by bol politik usvedčený z klamstva (tzv. „deliberate deception“ – úmyselné zavádzanie), hrozil by mu postih. Pôvodne sa diskutovalo o väzení alebo pokutách, no aktuálny návrh sa sústreďuje najmä na diskvalifikáciu z úradu. Politik by prišiel o mandát a nemohol by ďalej kandidovať.

Waleská vláda (vedená Labouristickou stranou) už oficiálne prisľúbila, že takúto legislatívu predloží. Stalo sa tak pred rokom a teraz aktuálne vo februári už prešiel návrh zákona prvým čítaním v Senedde, waleskom parlamente. Zákon momentálne prechádza pripomienkovým procesom a pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré samy osebe budú zaujímavé.

Verejnosť je nadšená

Pôvodne sa vláda zaviazala, že stihne pripraviť a uzákoniť zákon do volieb v roku 2026, aktuálne sa ale zasekli na právnej definície „pravdy“ a ochrane slobody prejavu. Vyzerá to, že platiť by mohol až pred voľbami v roku 2030. Napriek vysokej podpore verejnosti, keď podľa prieskumov až 73 % ľudí súhlasí s takýmto „revolučným“ zákonom, kritici z radov politikov varujú.

Podľa nich takýto zákon ohrozí slobodu prejavu, ale skomplikuje aj „prácu“ politikov. Budú mať vraj obavy vyjadrovať sa k zložitým témam. Najmä takým, kde nie sú presné údaje, alebo sa fakty rýchlo menia, v zdravotníctve, či ekonomike, aby neboli žalovaní a trestaní. O „pravde“ by vo Walese – a možno aj v ďalších krajinách, ktoré sa budú inšpirovať – mohli rozhodovať sudcovia a procesy by sa natiahli na dlhé roky. Pretože dokázať „úmysel oklamať“ politikom je naozaj veľmi náročné.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #volebná kampaň #zákon #politici #Politika #wales #klamstvá #klamanie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"