Megalomanský plán za stovky miliónov: Trumpov oblúk má zatieniť aj Paríž

Oblúk má byť vysoký symbolických 250 stôp (asi 76 metrov) a mal by tak pripomenúť 250. výročie americkej nezávislosti, ktoré pripadá na tento rok. Podľa stanice BBC by projekt mali finančne podporiť Trumpovi stúpenci. Pre porovnanie Víťazný oblúk v Paríži má 50 metrov, Biely dom v najvyššom bode 21 metrov a Lincolnov pamätník 30 metrov.
„Chcem, aby bol jeden z najväčších,“ zveril sa Donald Trump novinárom na konci januára na palube Air Fore One o svojom oblúku. „My sme najväčší, najsilnejší národ. Chcem, aby bol tiež najväčší," odpovedal na otázky o plánovanom Víťaznom oblúku. Washingtonu podobný oblúk podľa Trumpa citeľne chýba, pretože podobnú pamiatku má 57 metropol na celom svete, pripomína český iDnes.
Stavba by bola umiestnená na trávnatom kruhovom objazde blízko Arlingtonského mosta, teda presne medzi Arlingtonským národným cintorínom a Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone. „Zakaždým, keď niekto prejde cez ten krásny most k Lincolnovmu pamätníku, doslova povie: ‚Tu má niečo byť,‘" povedal Trump pri stretnutí so svojimi sponzormi vlani na jeseň.Čítajte viac „Amerika potrebuje víťazný oblúk.“ Trump chystá stavbu za 200 miliónov dolárov
Trumpove plány však môžu naraziť na viacero úradov. Tým najväčším je letecká doprava. Oblúk má stáť v približovacom koridore pre lety zo severu na letisko Ronalda Reagana, ktoré je na pravom brehu rieky Potomac. „V okruhu piatich kilometrov okolo letiska sa musia Federálnemu úradu pre letectvo hlásiť všetky stavby, ktoré budú mať nad 60 metrov. A pretože stavba má mať 76 metrov, tak by pristávajúce lietadlá boli len 80 metrov od vrchu oblúka,“ píše český Rozhlas.
Okrem potenciálneho nebezpečenstva pre lietadlá ale oblúk bude narúšať aj vzhľad historickej časti mesta. Stavba pre svoje rozmery bude potrebovať „súhlas od komisie pre plánovanie rozvoja hlavného mesta a tiež od komisie pre umenie, takže nebude také ľahké tam niečo toto velikánske postaviť“, dodáva rozhlas.
Trump na svojej platforme Truth Social zverejnil aj ilustráciu návrhu víťazného oblúka. Autorom návrhu je architektonická kancelária Harrison Design. Architekt Nikolas Leo Charbonneau, partner firmy, na to na sociálnych sieťach napísal, že Amerika potrebuje víťazný oblúk.
Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa výstavba oblúka mohla začať, ani koľko by presne stála. Trump uviedol, že časť financií by mohla pochádzať zo zvyšných prostriedkov z iného projektu, výstavby tanečnej sály v Bielom dome, ktorej celková cena sa podľa informácií uvedených na stránkach Bieleho domu odhaduje na 200 miliónov dolárov. Medzičasom cena stúpla na 300 miliónov dolárov.Čítajte viac Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, ktorí podporili projekt sály za 300 miliónov