VIDEO: Nočná mora každého rodiča: Cudzinec sa pokúsil uniesť dievča v talianskom supermarkete

V talianskom supermarkete sa odohrala šokujúca scéna. Cudzinec sa pokúsil vytrhnúť jedenapolročné dieťa matke. Ťahal za dievčatko tak silno, že si zlomila nohu.

17.02.2026 13:38
Pokus o únos dieťaťa v talianskom Bergame
Zažili najhoršiu nočnú moru každého rodiča. Cudzinec sa pokúsil matke uniesť ročnú dcéru v talianskom Bergame. / Zdroj: Polícia Bergamo

Matka a otec bojovali proti páchateľovi zo všetkých síl a nakoniec sa im ho podarilo odraziť. Záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý zverejnila polícia, ukazuje pokus o únos.

Rodina spolu nakupovala v supermarkete. Keď odchádzali z obchodu v Bergame, žena držala svoje dieťa za ruku. Keď sa priblížila k dverám, zrazu jej cestu zablokoval muž. Mal v úmysle dievča uniesť.

To, čo sa dialo v nasledujúcich 20 sekundách, je nočnou morou každého rodiča. Páchateľ, ktorého vek sa odhaduje na 37 až 47 rokov, náhle chytil dieťa za pravú nohu a snažil sa ho odtiahnuť. Matka rýchlo zareagovala a držala svoju dcéru. Mužovi sa podarilo dieťa vtiahnuť späť do supermarketu a matka spadla. Jej manžel, ktorý tlačil nákupný vozík, zasiahol a udrel páchateľa do chrbta. Ten spadol na zem a nakoniec ho za pomoci strážnika a ďalších zákazníkov podarilo spacifikovať.

Dievča bolo pri útoku vážne zranené. Bola hospitalizovaná so zlomeninou stehennej kosti. Muž bol zatknutý po pokuse o únos. Jeho motív zostáva úplne nejasný. Podľa polície Rumun nepoznal taliansku rodinu a nemal žiadny predchádzajúci záznam v registri trestov.

Viac na túto tému: #Taliansko #únos #Bergamo
