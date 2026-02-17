VIDEO: Nočná mora každého rodiča: Cudzinec sa pokúsil uniesť dievča v talianskom supermarkete

Matka a otec bojovali proti páchateľovi zo všetkých síl a nakoniec sa im ho podarilo odraziť. Záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý zverejnila polícia, ukazuje pokus o únos.
Rodina spolu nakupovala v supermarkete. Keď odchádzali z obchodu v Bergame, žena držala svoje dieťa za ruku. Keď sa priblížila k dverám, zrazu jej cestu zablokoval muž. Mal v úmysle dievča uniesť.
To, čo sa dialo v nasledujúcich 20 sekundách, je nočnou morou každého rodiča. Páchateľ, ktorého vek sa odhaduje na 37 až 47 rokov, náhle chytil dieťa za pravú nohu a snažil sa ho odtiahnuť. Matka rýchlo zareagovala a držala svoju dcéru. Mužovi sa podarilo dieťa vtiahnuť späť do supermarketu a matka spadla. Jej manžel, ktorý tlačil nákupný vozík, zasiahol a udrel páchateľa do chrbta. Ten spadol na zem a nakoniec ho za pomoci strážnika a ďalších zákazníkov podarilo spacifikovať.
Dievča bolo pri útoku vážne zranené. Bola hospitalizovaná so zlomeninou stehennej kosti. Muž bol zatknutý po pokuse o únos. Jeho motív zostáva úplne nejasný. Podľa polície Rumun nepoznal taliansku rodinu a nemal žiadny predchádzajúci záznam v registri trestov.