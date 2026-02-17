Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Kto si získal Čechov? Súboj dôvery Macrona, Fica, Zelenského a Putina má jasný výsledok

Kto si získal Čechov? Súboj dôvery Macrona, Fica, Zelenského a Putina má jasný výsledok

Francúzsky prezident Emmanuel Macron je jediným zahraničným politikom, ktorému dôveruje viac ako polovica Čechov. Nasleduje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorému 44 percent Čechov dôveruje, ale zároveň 47 percent nedôveruje. Najvyšší podiel nedôvery zaznamenali ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý sa konal od 23. januára do 3. februára a zúčastnilo sa ho 1725 ľudí.

17.02.2026 14:25
debata (1)
Babiš s Ficom ohlásili návrat k spoločným rokovaniam vlád
Video
Robert Fico a Andrej Babiš v Bratislave potvrdili strategický reštart slovensko-českých vzťahov. / Zdroj: TASR

Macronovi dôveruje 52 percent ľudí, nedôveruje 31 percent. Zvyšok nevie, alebo Macrona nepozná. „Niektorí zahraniční politickí predstavitelia vykazujú relatívne vysokú mieru neznámosti,“ podotkli štatistici. Podiel odpovedí „nepoznám“ je u väčšiny politikov dvojciferný. Najvyšší bol u rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, v ktorého prípade predstavoval 62 percent. Podobné to bolo aj v prípade britského premiéra Keira Starmera.

Naopak, absolútna väčšina ľudí pozná Zelenského, Putina a Trumpa. U všetkých troch miera nedôvery prevažuje nad dôverou. Kým u Zelenského je to tesne, u Putina a Trumpa výrazne. Ruskému prezidentovi dôveruje osem percent Čechov a 87 percent nie. V prípade Trumpa je dôvera na 12 percentách, nedôvera na 83 percentách.

Chmelár v ta3 o Babišovi, Ficovi, Trumpovi i Venezuele
Video
Politický analytik Eduard Chmelár o aktuálnych domácich a zahraničných udalostiach (relácia Téma na ta3, 8. januára 2026)

Ešte nižšiu mieru dôvery má čínsky prezident Si Ťin-pching, vyjadrilo mu ju sedem percent Čechov. Miera nedôvery ale nie je v jeho prípade taká vysoká ako v prípade Putina a Trumpa, predstavuje 53 percent. Tretina Čechov potom čínskeho prezidenta nepozná.

CVVM upozornilo, že v niektorých prípadoch je dôvera výrazne rozdelená podľa volebnej preferencie opýtaných. Vedľa Zelenského sa to týka napríklad aj slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. Ficovi dôveruje 21 percent Čechov a 67 percent nie, u Orbána je tento pomer 22 percent ku 59 percentám.

Ukrajinský prezident Zelenskyj, Petr Pavel , Ukrajina Čítajte viac Mala by česká vláda ďalej podporovať Ukrajinu? Odpoveď verejnosti v prieskume je jednoznačná

„Týmto dvom politikom dôverujú približne dve tretiny voličov SPD a dve pätiny voličov ANO,“ uviedlo CVVM. Medzi voličmi Motoristov dôveruje Orbánovi viac ako štvrtina opýtaných, Ficovi pätina. Voliči koalície Spolu, STAN a Pirátov vyjadrujú týmto dvom politikom veľmi nízku dôveru, rádovo v jednotkách percent.

Podobná súvislosť je zreteľná aj u Zelenského. U voličov STAN predstavuje dôvera 72 percent, v prípade Pirátov 78 percent a u priaznivcov koalície Spolu 82 percent. „Medzi voličmi ďalších politických subjektov klesá percento dôvery pod štvrtinu: pre voličov Motoristov sobě ide o 24 percent, pre voličov ANO o 18 percent a pre voličov SPD ide o deväť percent,“ dodali štatistici.

Macron, Babiš Čítajte viac Politico opisuje zákulisný boj v EÚ: Babiš patrí do kľúčovej pätice lídrov
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #prieskum #Česko #Vladimir Putin #Emmanuel Macron #Donald Trump #Petr Pavel #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"