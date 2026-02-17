Kto si získal Čechov? Súboj dôvery Macrona, Fica, Zelenského a Putina má jasný výsledok

Macronovi dôveruje 52 percent ľudí, nedôveruje 31 percent. Zvyšok nevie, alebo Macrona nepozná. „Niektorí zahraniční politickí predstavitelia vykazujú relatívne vysokú mieru neznámosti,“ podotkli štatistici. Podiel odpovedí „nepoznám“ je u väčšiny politikov dvojciferný. Najvyšší bol u rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, v ktorého prípade predstavoval 62 percent. Podobné to bolo aj v prípade britského premiéra Keira Starmera.
Naopak, absolútna väčšina ľudí pozná Zelenského, Putina a Trumpa. U všetkých troch miera nedôvery prevažuje nad dôverou. Kým u Zelenského je to tesne, u Putina a Trumpa výrazne. Ruskému prezidentovi dôveruje osem percent Čechov a 87 percent nie. V prípade Trumpa je dôvera na 12 percentách, nedôvera na 83 percentách.
Ešte nižšiu mieru dôvery má čínsky prezident Si Ťin-pching, vyjadrilo mu ju sedem percent Čechov. Miera nedôvery ale nie je v jeho prípade taká vysoká ako v prípade Putina a Trumpa, predstavuje 53 percent. Tretina Čechov potom čínskeho prezidenta nepozná.
CVVM upozornilo, že v niektorých prípadoch je dôvera výrazne rozdelená podľa volebnej preferencie opýtaných. Vedľa Zelenského sa to týka napríklad aj slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. Ficovi dôveruje 21 percent Čechov a 67 percent nie, u Orbána je tento pomer 22 percent ku 59 percentám.
„Týmto dvom politikom dôverujú približne dve tretiny voličov SPD a dve pätiny voličov ANO,“ uviedlo CVVM. Medzi voličmi Motoristov dôveruje Orbánovi viac ako štvrtina opýtaných, Ficovi pätina. Voliči koalície Spolu, STAN a Pirátov vyjadrujú týmto dvom politikom veľmi nízku dôveru, rádovo v jednotkách percent.
Podobná súvislosť je zreteľná aj u Zelenského. U voličov STAN predstavuje dôvera 72 percent, v prípade Pirátov 78 percent a u priaznivcov koalície Spolu 82 percent. „Medzi voličmi ďalších politických subjektov klesá percento dôvery pod štvrtinu: pre voličov Motoristov sobě ide o 24 percent, pre voličov ANO o 18 percent a pre voličov SPD ide o deväť percent," dodali štatistici.