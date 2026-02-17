Obľúbený online gigant pod paľbou: detské sexuálne bábiky, zbrane a toxický tovar? Zákaz predaja je na stole

Komisia uviedla, že k tomuto kroku pristúpila po tom, čo od rýchlo expandujúcej spoločnosti minulý rok žiadala vysvetlenia k jej fungovaniu. Vyšetrovanie sa bude sústreďovať na tri oblasti služieb platformy, ktoré vyvolali obavy regulátorov.
Podozrenia z predaja nelegálneho tovaru
Podľa vysokopostaveného predstaviteľa EÚ existujú správy aj o oblečení, kozmetike a elektronike, ktoré nemajú byť v súlade s právom Únie. „Máme podozrenie, že systém Sheinu nie je postavený tak, aby zabránil predaju nelegálnych produktov,“ uviedol podľa denníka The Guardian úradník. Dodal, že nelegálnych produktov tam je stále veľa. „takže niečo zrejme nefunguje.“
EÚ zároveň argumentuje, že hoci Shein svoje služby považuje za „nízke riziko“ z pohľadu porušovania práva, podľa Bruselu je spoločnosť vystavená vysokému riziku predaja tovaru, ktorý odporuje pravidlám Únie.
Návykový dizajn
Vyšetrovanie sa neobmedzí iba na samotný sortiment. Európski predstavitelia chcú preveriť aj takzvaný návykový dizajn služby, ktorú Shein poskytuje. Ide najmä o bonusové programy, gamifikáciu a systém odmien, ktoré môžu viesť k riziku pre duševné zdravie používateľov.
Komisia sa zameria aj na odporúčacie algoritmy platformy. Tie môžu zákazníkov zahlcovať návrhmi na nákup a podľa EÚ nie sú dostatočne transparentné. V rámci predbežného zisťovania Brusel konštatoval, že Shein fungovanie odporúčacieho systému opísal iba „veľmi všeobecným spôsobom“.
Podľa Aktu o digitálnych službách (DSA) musí odporúčací systém „poskytnúť jednu ľahko dostupnú alternatívu, ktorá nie je založená na profilovaní“. Práve splnenie tejto povinnosti je predmetom preverovania.
Ide o druhé konanie tohto typu – koncom roka 2024 sa EÚ zamerala na návykový dizajn aj pri platforme Temu.
Shein reaguje
Spoločnosť v reakcii uviedla, že si svoje povinnosti podľa DSA uvedomuje a plne spolupracuje s Európskou komisiou aj írskym regulátorom Coimisiún na Meán, ktorý bude vyšetrovanie viesť.
„Počas posledných mesiacov sme naďalej výrazne investovali do opatrení na posilnenie nášho súladu s DSA. Patria sem komplexné posúdenia systémových rizík a zmierňujúce rámce, posilnená ochrana mladších používateľov a prebiehajúca práca na navrhovaní našich služieb spôsobmi, ktoré podporujú bezpečnú a dôveryhodnú používateľskú skúsenosť,“ uviedol Shein.Čítajte viac Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? Psychológ varuje: Môže to vyvolať úzkosť a frustráciu
Firma zároveň tvrdí, že prijala kroky na obmedzenie škôd.
Francúzi zasiahli pre detské sexuálne bábiky
Európske konanie prichádza niekoľko mesiacov po napätí vo Francúzsku. Francúzska vláda v novembri pohrozila trojmesačným pozastavením činnosti Sheinu po tom, čo sa na stránke objavili nelegálne produkty vrátane detských sexuálnych bábik. Oznámenie zaznelo krátko po otvorení prvej kamennej predajne Sheinu v Paríži, ktoré sprevádzali rozsiahle policajné opatrenia.
Na decembrovom pojednávaní v Paríži právnik zastupujúci štát požadoval, aby Shein zaviedol prísnejšie kontroly, vrátane overovania veku a filtrovania obsahu, aby sa zabránilo prístupu maloletých k pornografickému materiálu.
Súd uznal vážne narušenie verejného poriadku, no zároveň konštatoval, že predaj sporných produktov bol „sporadický“ a že platforma nelegálne položky odstránila. Napriek tomu vydal pre Shein súdny príkaz, ktorým mu zakázal obnoviť predaj sexuálnych produktov, ktoré by mohli predstavovať pornografický obsah, bez implementácie opatrení na overenie veku.
Predstavitelia EÚ zdôrazňujú, že nové vyšetrovanie je nezávislé od francúzskych konaní aj od ďalších posudkov spotrebiteľských orgánov. „To, čo sa stalo vo Francúzsku, je kúskom mozaiky, ale my sa pozeráme na systém ako celok. Nezameriavame sa len na to, čo sa stalo vo Francúzsku,“ uviedol vysoký úradník.
Zakáže sa gigantický predajca?
EÚ prvýkrát požiadala Shein o informácie o dodržiavaní DSA už v apríli 2024. Nové formálne vyšetrovanie podľa Bruselu automaticky neznamená zákaz služby, no zablokovanie predaja v Európe ostáva „poslednou inštanciou“, ak by spoločnosť zákony Únie nedodržiavala.
Minulý rok komisár pre spravodlivosť Michael McGrath vyhlásil, že ho „šokovala“ toxicita a nebezpečnosť niektorých produktov ponúkaných na platforme. Spotrebiteľské orgány podľa neho objavili napríklad detské cumlíky s rizikom udusenia, oblečenie obsahujúce chemikálie zakázané v EÚ či detské tepláky so sťahovacími šnúrkami dostatočne dlhými na to, aby predstavovali riziko zakopnutia.