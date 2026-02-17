USA a Irán v Ženeve dosiahli zhodu na hlavných princípoch, povedal Arakčí

Obe strany teraz budú podľa Arakčího pracovať na dokumentoch k možnej dohode, a potom si ich vymenia. Stále sú podľa neho otázky, ktoré bude treba vyriešiť.
Dnešné druhé kolo vyjednávania šéf iránskej diplomacie označil za dobré v porovnaní s tým prvým, ktoré sa uskutočnilo 6. februára v ománskom Maskate. Aj dnes boli sprostredkovateľmi ománski diplomati. Termín ďalšieho rokovania zatiaľ podľa Arakčího nebol stanovený.
Podľa agentúr dnešné kolo diskusií trvalo o niečo menej ako tri hodiny. Za Spojené štáty sa ich zúčastnili zvláštni vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.
Trump opakovane Irán varoval pred následkami, pokiaľ nebude ochotný dohodnúť sa o svojom jadrovom programe. Chce, aby sa Teherán zaviazal, že sa nebude usilovať o jadrové zbrane a vzdá sa tiež obohacovanie uránu. Pokiaľ sa tak nestane, je podľa neho v hre vojenský zásah zo strany USA.Čítajte viac Netanjahu: Z Iránu treba dostať všetok obohatený urán
Irán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži iba mierovým účelom. Predstavitelia Teheránu dnes hovorili o tom, že americkej strane oznámili svoj pohľad na otázku jadrového programu či možného uvoľnenia protiiránskych sankcií.