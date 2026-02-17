Vo francúzskych Alpách zahynuli pri páde lavíny dvaja skialpinisti

Kvôli zlému počasiu nemohli vzlietnuť helikoptéry a záchranári sa na miesto nešťastia museli dostať po zemi. Dve osoby, ktoré postihla zástava srdca, sa pokúsili bez úspechu resuscitovať.
Podľa francúzskej meteorologickej služby Météo France je lavínové nebezpečenstvo v oblasti La Grave na štvrtom stupni z piatich, a to kvôli kombinácii čerstvého snehu a silného vetra.
Dnešným nešťastím vzrástol počet obetí lavín vo Francúzsku v tejto sezóne na 27.Čítajte viac V Švajčiarsku sa pre lavínu vykoľajil vlak, na mieste sú zranení. V Rakúsku živel zabíjal