Vo francúzskych Alpách zahynuli pri páde lavíny dvaja skialpinisti

Pri páde lavíny vo francúzskych Alpách zahynuli dvaja skialpinisti, píše agentúra AFP. Ich sprievodca utrpel zranenie nohy, ďalší dvaja lyžiari zo skupiny vyviazli bez zranení. Nešťastie sa stalo v katastri obce La Grave v departmente Hautes-Alpes.

17.02.2026 16:33
Zdroj: Reuters

Kvôli zlému počasiu nemohli vzlietnuť helikoptéry a záchranári sa na miesto nešťastia museli dostať po zemi. Dve osoby, ktoré postihla zástava srdca, sa pokúsili bez úspechu resuscitovať.

Podľa francúzskej meteorologickej služby Météo France je lavínové nebezpečenstvo v oblasti La Grave na štvrtom stupni z piatich, a to kvôli kombinácii čerstvého snehu a silného vetra.

Dnešným nešťastím vzrástol počet obetí lavín vo Francúzsku v tejto sezóne na 27.

