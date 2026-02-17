Prinesieme vojnu do Ruska a zaútočíme hlboko na jeho území. Estónsko varuje, čo sa stane, ak Rusko zaútočí na NATO

Na bezpečnostnom fóre v Mníchove Tsahkna zdôraznil, že prípadná ruská agresia voči pobaltským štátom po vojne na Ukrajine by bola pre NATO zásadnou skúškou odvahy a súdržnosti. Odmietol obavy z čiastočného obsadenia regiónu bez adekvátnej odozvy spojencov.
„Prenesieme vojnu priamo do Ruska a podnikneme útoky hlboko v jeho vnútrozemí. Máme presný plán, ako postupovať,“ uviedol Tsahkna v rozhovore pre portál The Telegraph.
Pobaltské štáty reagujú na hrozbu prudkým navýšením výdavkov na armádu a rozvojom nových spôsobilostí. Investície do obrany u niektorých z nich atakujú hranicu 5 % HDP, čím potvrdzujú svoju pripravenosť na obranu.
Predošlé plány sú neprijateľné
Šéf estónskej diplomacie zároveň skritizoval staršie strategické plány Aliancie. Tie totiž predpokladali víťazstvo nad Moskvou až po tom, čo by ruské vojská reálne vnikli na územie pobaltských štátov, čo je pre región neprijateľný scenár.
„Predchádzajúce plány boli len o tom, že keď Rusko príde, Aliancia nakoniec vojnu vyhrá. V takom prípade by už ale žiadni Estónci nezostali. O také plány nestojíme,“ podotkol Tsahkna.
„Toto je náš plán, pretože iný neexistuje. Nemôžeme dovoliť, aby Rusko vstúpilo do Pobaltia a až potom sme začali bojovať,“ doplnil.
Bude aliancia zaváhať?
Debatu o zraniteľnosti regiónu začiatkom februára rozprúdila simulácia útoku na Litvu, ktorú vypracoval nemecký denník Die Welt. Bývalí predstavitelia NATO a nemeckej armády v nej popísali scenár, v ktorom Rusko v priebehu niekoľkých dní splní väčšinu svojich cieľov, zatiaľ čo Severoatlantická aliancia váha a nedokáže sa rýchlo zhodnúť na reakcii.
Autori simulácie predpokladali, že Moskva vyvolá „humanitárnu krízu“ ako zámienku na zásah, podobne ako v prípade útoku na Ukrajinu.
Ruskí vojaci potom podľa scenára obsadili litovské mesto Marijampolė a prevzali kontrolu nad suvalským koridorom – pásom medzi Bieloruskom a ruskou kaliningradskou exklávou. USA v modelovej situácii odmietli aktivovať článok 5 kvôli obavám z tretej svetovej vojny a Nemecko nedokázalo zastaviť postup ruských síl, hoci malo v Litve rozmiestnenú brigádu.
Pobaltskí politici také scenáre odmietajú ako zastarané a urážlivé a zdôrazňujú, že ich krajiny nevystupujú ako pasívna nárazníková zóna, ale ako aktívni obrancovia pripravení vrátiť úder.