Ruskí poslanci schválili zákon, vďaka ktorému FSB bude môcť vypnúť internet

Ruská Štátna duma dnes schválil zákon, podľa ktorého poskytovatelia internetu a mobilní operátori budú musieť vyhovieť žiadosti tajnej služby FSB a na jej pokyn prerušiť svoje služby. Informuje o tom server The Moscow Times.

17.02.2026 18:09
debata (1)
Návrh zákona sa do parlamentu dostal koncom minulého roka. Podľa predkladateľov pomôže chrániť verejnosť a štátne inštitúcie pred bezpečnostnými hrozbami a zároveň poskytne telekomunikačným spoločnostiam ochranu pred súdnymi spormi, ktoré by s nimi mohli viesť nespokojní zákazníci. Prevádzka mobilných sietí býva v mnohých ruských regiónoch prerušovaná v súvislosti s ukrajinskými dronovými útokmi. Rusko proti susednej krajine už skoro štyri roky vedie vojnu a jej neoddeliteľnou súčasťou sa stali vzájomné útoky s využitím bezpilotných lietadiel.

Agentúra DPA píše, že podľa ruských médií z konečnej verzie textu vypadla formulácia, podľa ktorej majú byť obmedzenia zavádzané kvôli ochrane ľudí a štátu, a dôvody pre ne má stanoviť vedenie krajiny. Prezident Vladimir Putin by tak mohol rozhodnúť o vypnutí internetu v určitom regióne alebo celej krajine.

Nové predpisy musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, a musí ich podpísať Putin, čo sa dá podľa agentúry DPA považovať za formalitu. Za Putinovej vlády, ktorý sám v minulosti bol šéfom FSB, právomoci tejto tajnej služby posilnili. Ľudia v Rusku majú obavy hlavne zo sledovania na internete, najmä čo sa týka prejavov nesúhlasu s vojnou proti Ukrajine. Ruské úrady v uplynulých rokoch zablokovali tisícky internetových stránok.

