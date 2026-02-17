Poľsko chce žalovať Rusko za sovietsku nadvládu, za desaťročia útlaku môže žiadať miliardové odškodnenie

Riaditeľ inštitútu Bartosz Gondek upozornil, že vyšetrovanie sovietskych zločinov je omnoho rozsiahlejšie a komplikovanejšie než mapovanie nacistických zločinov, a to najmä pre rozdielne historické obdobia. Počas studenej vojny sa Poľsko nachádzalo pod vplyvom Moskvy viac než štyri desaťročia.
Podanie žaloby môže ešte viac zhoršiť už aj tak napäté vzťahy medzi Varšavou a Moskvou. Poľská vláda dlhodobo obviňuje Rusko a prezidenta Vladimira Putina z vedenia hybridnej vojny proti Poľsku i ďalším členským štátom NATO a EÚ, ako pripomína denník Financial Times. Kabinet Donalda Tuska zároveň tvrdí, že Poľsko patrí medzi hlavné ciele ruských kybernetických útokov. Poľské orgány navyše zadržali viaceré osoby obvinené zo špionáže v prospech Moskvy.
Gondek sa zatiaľ nechce vyjadrovať ku konkrétnej výške požadovanej kompenzácie. Jeho približne desaťčlenný tím čelí viacerým prekážkam – poľskí historici nemajú prístup do ruských archívov a mnohé dokumenty boli počas sovietskej éry sfalšované alebo zničené.
„Poľsko sa nachádza len na začiatku procesu odhaľovania sovietskych zločinov,“ uviedol koncom januára Jakub Stefaniak z kancelárie premiéra. Podľa jeho slov je nevyhnutné zhromaždiť svedectvá pamätníkov, ktorí prežili obdobie sovietskej nadvlády, pričom čas hrá proti nim, keďže mnohí z nich sú vo vysokom veku.
Inštitút sa okrem vojnových zločinov plánuje zamerať aj na vyčíslenie strát spôsobených úbytkom obyvateľstva a stratou východných území po roku 1945. Podľa Gondeka musí pripravovaná správa zachytiť aj dlhodobé hospodárske a spoločenské dôsledky systémovej nadvlády Sovietskeho zväzu počas studenej vojny.
Otázka vojnových reparácií medzi Poľskom a Nemeckom za škody spôsobené nacistickou okupáciou v rokoch 1939 – 1945 zostáva dlhodobým diplomatickým aj právnym sporom a zároveň je predmetom vnútropolitických diskusií. Berlín tvrdí, že problematika reparácií bola po druhej svetovej vojne právne uzavretá. Opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) však zastáva názor, že Tuskova vláda nevyvinula dostatočný tlak na Nemecko a prípravu žaloby voči Rusku považuje za snahu odviesť pozornosť.
Europoslanec PiS Arkadiusz Mularczyk, ktorý v roku 2022 pripravoval požiadavku na reparácie voči Nemecku, uviedol, že jeho strana mala v úmysle uplatniť nárok aj voči Rusku. Podľa neho sa Tusk snaží využiť aktuálnu iniciatívu proti Moskve na prekrytie stagnácie rokovaní s Berlínom. V rozhovore pre Financial Times Mularczyk vyhlásil, že otváranie otázky ruských reparácií je pokusom vyhnúť sa nevyriešenej zodpovednosti Nemecka.
Poľský prezident Karol Nawrocki, pôvodne historik, od svojho nástupu do funkcie minulý rok vyvíja tlak na Berlín v otázke reparácií. V januári počas prejavu v Osvienčime pri príležitosti výročia oslobodenia koncentračného tábora vyhlásil, že Nemecko doposiaľ Poľsku nezaplatilo náhradu za zločiny druhej svetovej vojny a že takýto prístup neprispieva k budovaniu mieru.
Nemecký kancelár Friedrich Merz napriek odmietnutiu poľských nárokov nedávno naznačil ochotu k zmierlivým gestám, napríklad podporou vybudovania poľského pamätníka v Berlíne či návratom ulúpených umeleckých diel. Po stretnutí s Tuskom uviedol, že sa diskutuje o ďalších vhodných humanitárnych krokoch voči poľskému národu, pričom zdôraznil, že nemecká vláda si je plne vedomá svojej historickej zodpovednosti.
Historik Paweł Machcewicz sa domnieva, že iniciatíva na „zmapovanie sovietskych zločinov“ sleduje dva hlavné politické ciele. Podľa neho chce Tusk reagovať na rastúcu dezinformačnú kampaň Kremľa proti Poľsku a zároveň ukázať verejnosti, že ochrana národných záujmov nie je výlučne doménou strany Právo a spravodlivosť.
Machcewicz tým naráža na snahy Vladimira Putina presadzovať historickú interpretáciu, ktorá sa dotýka aj Poľska. Šéf ruských archívov Andrej Artizov vyhlásil, že štúdia iniciovaná Kremľom údajne dokazuje, že Poľsko pred druhou svetovou vojnou oslabovalo sovietske pokusy o spoluprácu s Britániou a Francúzskom proti Nemecku. Varšava tieto tvrdenia odmieta.